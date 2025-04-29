За словами Вермея, для того, щоб зробити гру справді "next-gen", розробники були змушені відмовитися від багатьох функцій, які були присутні у GTA: San Andreas, інформує 24 Канал.

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Серед фішок від яких вирішили остаточно відмовитися в GTA 4 – система характеристик персонажа (фітнес, вага), кілька міст, стелс-механіка, плавання під водою, реактивні ранці, танки, велосипеди, монстртраки, тюнінг автомобілів, літаки тощо.

Вермей також зазначив, що цього разу місії в грі створювалися не навколо геймплею, як раніше, а під конкретну історію.

PlayStation 3, за його словами, була "складною у роботі", тому основною платформою для розробки стала Xbox 360. Також підрозділ Rockstar San Diego розробив новий рушій RAGE, який прийшов на зміну RenderWare.

Одним з досягнень проєкту стала реалізація мережевої гри на 32 гравці, яка згодом еволюціонувала в популярну GTA Online.

Вермей покинув Rockstar North через дев’ять місяців після релізу. Причиною стали збільшення команди й масштабу проєкту, а також зміна атмосфери.

Я думав, що гра ставатиме лише похмурішою та серйознішою, але GTA V довела, що я помилявся,

– написав він.

Розробник також пригадав, що оригінально гру планували випустити 16 жовтня 2007 року, встигнувши до різдвяного сезону. Рішення про перенесення було ухвалено в липні того ж року, коли стало зрозуміло, що дедлайн не буде виконано.

Він припустив, що у випадку з GTA 6 Take-Two ухвалюватиме аналогічне рішення незадовго до релізу. "Тримаю кулаки за серпневий фінансовий звіт Take-Two", – додав він. І наголосив, що не має жодної інсайдерської інформації щодо дати виходу гри.

Нагадаємо, що раніше гендиректор Take-Two Штраус Зельнік підтвердив, що GTA 6 вийде вчасно, попри чутки про перенесення на 2026 рік. Він також наголосив, що маркетингові матеріали будуть випущені ближче до релізу, що є стратегічним рішенням для максимального успіху гри.