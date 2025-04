Креативні директори проєкту Нейт Фокс і Джейсон Корнелл у розмові з японським виданням Famitsu розкрили ключові теми Ghost of Yotei, інформує 24 Канал. За словами Фокса, головною темою гри є помста: головна героїня на ім’я Ацу пережила в дитинстві важку травму і вирушає в подорож, щоб помститися.

Дивіться також Clair Obscur: Expedition 33 розійшлася мільйонним тиражем за три дні після релізу

У грі гравцям належить вистежити та знищити групу воїнів під назвою Yotei Six, які сіють смерть і руйнування по всій Японії. Прогрес буде відображатися на поясі героїні, де будуть вказані імена ворогів, яких вона переслідує.

Ці елементи сюжету раніше було відображено в сюжетному трейлері Ghost of Yotei, який також розкрив дату виходу гри.

Фокс і Корнелл особисто відвідали Хоккайдо – регіон, де розгортаються події гри, – щоб провести дослідження.

Ми отримали допомогу від різних консультантів у зображенні айнів і культури айнів того часу,

– зазначив Фокс.

Корнелл додав, що також вивчав народні ремесла та відвідував музеї, а в горах разом з місцевими мешканцями збирав дикі овочі.

Гравці зможуть самостійно обирати послідовність полювання на членів Yotei Six, що забезпечить значну свободу дій. У грі також з’явиться нова зброя для ближнього бою. Автори надихалися як японським кінематографом, так і західними драмами.

Щодо відкритого світу, Ghost of Yotei має найвищий рівень свободи та найбільшу карту серед усіх наших ігор,

– заявив Фокс.

Ghost of Yotei вийде на PS5 2 жовтня 2025 року. Фанати також зможуть придбати колекційне видання Ghost of Yotei. У набір увійдуть усі бонуси за попереднє замовлення, ігрові предмети з Digital Deluxe Edition, цифрова копія гри та репліка маски Примари Ацу, виконана в тому ж масштабі, що й маска Джіна з колекційного видання Ghost of Tsushima.