Що відбувається у стінах Rockstar?

Новина про затримку GTA 6 з'явилася на тлі внутрішніх потрясінь у компанії. Понад 30 співробітників були раптово звільнені, що викликало у фанатів спекуляції про прямий зв'язок між цими двома подіями, пише 24 Канал з посиланням на GamesRadar.

Проте, за словами журналіста Bloomberg Джейсона Шраєра, перенесення релізу гри взагалі не було спричинене нещодавніми звільненнями. Він пояснив, що інформація про затримку з'явилася саме зараз через фінансовий звіт материнської компанії Take-Two, а не через кадрові зміни, що відбулися тиждень тому

Водночас Шраєр припускає, що наслідки цих звільнень усе ж можуть негативно позначитися на розробці гри в довгостроковій перспективі. Втрата цінних кадрів, можливі тривалі судові процеси та падіння морального духу в команді здатні призвести до нових збоїв у графіку та зриву майбутніх дедлайнів.​

Нагадаємо, Rockstar звільнила 34 працівників, зокрема досвідчених художників, аніматорів та програмістів, без належних пояснень та дотримання трудового законодавства Великої Британії.

Сама Rockstar Games стверджує, що причиною звільнення співробітників став витік "конфіденційної інформації" на публічному форумі, як написало раніше видання IGN. Однак британська профспілка IWGB має іншу думку. Представники організації назвали дії студії "безжальними" та відвертою спробою "задушити" профспілковий рух, оскільки всі звільнені були активними учасниками профспілкової діяльності.

Ситуація загострилася ще більше, коли біля офісів Rockstar North та Take-Two в Лондоні почалися протести, про які написали в іншому матеріалі GamesRadar. Одна з колишніх співробітниць заявила, що її звільнили без будь-яких попереджень, доказів провини чи навіть можливості висловитися на свій захист.

Цей скандал, безсумнівно, кидає тінь на репутацію компанії напередодні виходу однієї з найочікуваніших ігор десятиліття.

GTA 6 перенесли: нова дата виходу

Rockstar Games оголосила, що новою датою виходу Grand Theft Auto VI стане 19 листопада 2026 року. Це вже друге перенесення релізу: спочатку гра мала вийти у 2025 році, згодом дату змістили на 26 травня 2026 року, а тепер відклали ще на пів року.

Однак, варто зазначити, що це лише нова дата виходу на PS5, адже спочатку GTA 6 буде доступна на консолях PlayStation 5 та Xbox Series X/S. Дата виходу на ПК досі невідома.

Офіційною причиною затримки розробники називають бажання довести гру до ідеального стану. У своєму зверненні студія Rockstar подякувала шанувальникам за підтримку та терпіння, запевнивши, що додаткові місяці підуть на фінальне "шліфування" проєкту, щоб він перевершив очікування аудиторії. Генеральний директор видавця Take-Two Interactive, Штраус Зельник, назвав листопад 2026 року "чудовим вікном для релізу" і підтвердив, що компанія повністю підтримує рішення Rockstar виділити додатковий час на реалізацію свого творчого бачення.