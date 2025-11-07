Штраус Зельник впевнений, що на все є свій час і якщо випустити проєкт раніше, ніж потрібно, то це може мати погані наслідки, повідомляє 24 Канал з посиланням на IGN.

Цього разу раз точно-точно?

Перенесення дати виходу GTA 6 не стало аж надто великим сюрпризом для геймерів, з огляду на масу чуток про це, що циркулювали в мережі.

Перед оголошенням новини, очільник видавців гри Rockstar з Take-Two Штраус Зельник пояснив причину нової затримки у розмові з IGN.

За його словами, розробникам просто потрібно більше часу аби "відшліфувати гру".

Ми хотіли дати Rockstar достатньо часу, щоб відшліфувати гру та переконатися, що вона стане найкращою,

– заявив він.

Коли ж журналістка Ребека Валентайн запитала функціонера на скільки він впевнений у новій даті, той заспокоїв її та й усіх геймерів світу, пояснивши що студія просто не хоче повторити негативний досвід своїх колег з індустрії.

Я дуже впевнений… Коли наші конкуренти виходять на ринок, перш ніж щось готове, трапляються погані речі. З огляду на це, я дуже впевнений у новій даті,

– резюмував він.

Отож, у геймерів з усього світу не залишається іншого вибору окрім як довіритися Зельнику та чекати 19 листопада 2026 року, коли й відбудеться реліз гри, як відомо з допису Rockstar у X.

