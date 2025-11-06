Компанія оприлюднила цю новину незадовго до звіту про продажі свого видавця Take-Two Interactive. Офіційна сторінка Rockstar Games тепер інформує, що гра вийде 19 листопада 2026 року – таким чином до виходу гри геймерам залишається чекати понад рік, інформує 24 Канал.

Що відомо про нову затримку GTA 6?

Інформація про перенесення з'явилася також в офіційному повідомленні Rockstar Games у соцмережах, зокрема в X. Розробники підтвердили, що гру відкладено з 26 травня на 19 листопада 2026 року.

У своєму зверненні до фанатів компанія подякувала їм за терпіння та підтримку. Представники Rockstar зазначили, що, хоча очікування стало трохи довшим, вони з нетерпінням чекають моменту, коли гравці зможуть дослідити розлогий штат Леоніда та повернутися у сучасний Вайс-Сіті.

Попри розчарування фанатів через майже річну затримку, ажіотаж навколо гри не спадає. Останній трейлер зібрав понад 137 мільйонів переглядів, повідомляє Insider Gaming. Це свідчить про величезний інтерес до проєкту.

Раніше компанія наполягала, що встигне випустити гру у травні, однак відсутність нових трейлерів чи маркетингових матеріалів після останнього ролика змушувала замислитись про можливу затримку. Хоча очікування стало довшим, гравці сподіваються, що додатковий час дозволить розробникам довести гру до ідеального стану.