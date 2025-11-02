Незалежна профспілка працівників Великої Британії (IWGB) звинувачує Rockstar у знищенні формування профспілки безпосередньо всередині компанії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Буде судовий позов?

Як стало відомо пресі, Rockstar звільнили понад 30 співробітників зі своїх підрозділів з Великої Британії та Канади.

У IWGB заявляють, що своїми діями Rockstar порушує закон, оскільки працівників звільнили за те, що вони планували організувати власну профспілку всередині компанії та були членами приватного каналу в Discord, присвяченому цій темі.

Це найжорстокіший акт знищення профспілок в історії британської ігрової індустрії,

– йдеться у дописі IWGB у X.

Натомість у материнській Take-Two стверджують, що співробітники звільнені за "грубе порушення службових обов'язків".

Rockstar Games звільнила невелику кількість людей за грубі порушення службових обов'язків, і без жодної іншої причини. Як завжди, ми повністю підтримуємо амбіції та підхід Rockstar,

– заявив речник Take-Two Алан Льюїс у коментарі для gamesradar+.

Така відповідь явно не вдовольнила IWGB, президент якої Алекс Маршалл заявив, що організація не відступить та буде боротися за поновлення на роботі усіх постраждалих працівників.

Як би не вирішилася ця ситуація, репутаційній та інші наслідки можуть бути вельми небезпечними для Rockstar з огляду на наближення дати релізу GTA 6.

