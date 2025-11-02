Після років утаємничення, нарешті стало відомо чому Rockstar скасували вже анонсований ексклюзив для PS3 під назвою Agent, інформує 24 Канал з посиланням на Лекса Фрідмана на YouTube.

Концепт виявився нежиттєздатним?

У інтерв'ю Лексу Фрідману, співзасновник та ветеран Rockstar Ден Хаузер нарешті розкрив справжню причину скасування амбітного проєкту студії, анонсованого ще у 2009 році під час виставки E3.

Agent мала подарувати геймерам занурення у світ шпіонажу та таємних агентів кінця часів "Холодної війни", повідомляє Gamespot.

Як розповів розробник, за час роботи над проєктом команда мала п'ять його різних ітерацій, але жодна так і не була доведена до кінця.

Найпоширенішою теорією, яка гуляла в мережі всі ці роки було те, що це відбулося через "перекидання" виробничих ресурсів на GTA 5, що досі продається краще, ніж більшість відеоігор за все існування, одначе це було не зовсім так.

Ми багато працювали над кількома ітераціями шпигунської гри з відкритим світом (Agent – 24 Канал), але пазл так і не склався,

– сказав Хаузер.

Потому він уточнив, що мав на увазі те, що сама структура відкритого світу не підходила для сюжету про таємного агента.

За словами Дена, відритий світ не міг дати тієї інтенсивності та напруги, яку створювали фільми подібної тематики.

У грі з відкритим світом справді бувають такі моменти, коли історія складається докупи, але в більшості вона досить розтягнута, розкидана, і є моменти де ви просто відпочиваєте,

– пояснив ветеран Rockstar.

Зрештою, саме через це Rockstar так і не змогли змусити амбітний концепт "запрацювати", тож від проєкту вирішили відмовитися.

Окрім того, Хаузер розповів, що серед концептів студії також була ідея гри про лицарів у середньовіччі, але вона також пішла у небуття нереалізованою.