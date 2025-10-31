Нова студія співзасновника Avalanche Studios Крістофера Сандберга, показала короткий тизер своєї майбутньої гри, інформує 24 Канал з посиланням на VGC.

Кардинально інший настрій?

Сандберг встиг попрацювати над безліччю відомих відеоігор, зокрема франшизою екшенів Just Cause, до того як у 2020 році покинув Avalanche Studios та заснував нову компанію під назвою Liquid Swords.

У лютому цього року стало відомо, що після п'яти років існування студію спіткали серйозні скорочення та реструктуризація, хоча увесь цей час розробники працювали над дебютним проєктом, який описували як "однокористувацьку рольову гру з екшеном" та "жорсткий погляд на жанр відкритого кримінального світу".

Аж ось з'явився короткий 10-секундний кліп, який анонсує майбутній проєкт.

Надія зникла. Насильство оплачує оренду. Влаштовуйтесь зручніше,

– йдеться в загадковому дописі розробників у X.

Тизер – дивіться відео

Хоча ролик по суті є лише коротким поглядом на ймовірну локацію, геймери залишилися вельми задоволені побаченим.

Багато шанувальників відеоігор відмітили візуальну схожість стилю на такі проєкти як Max Payne та GTA 4, яка вийшла ще 17 років тому, що не може не тішити.

This is GTA 4 Remaster — Aaron Caldwell (@FanofKaiCenat_6) October 28, 2025

Sounds really interesting, I loved Max Payne back in the day and Just Cause always had decent open worlds.

Merging the two sounds great, I just hope they add lots of activities and decent environments to explore.



I love a gritty crime drama, shame more studios haven't tried. — Jaxon (@JaxxUnleashed) October 29, 2025

Отож, майбутній проєкт, який ще навіть не має назви, уже зацікавив чимало потенційних покупців, тож Liquid Swords варто спробувати розвинути цей успіх в майбутньому.