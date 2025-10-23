Нова відеогра під назвою Escape from Duckov, натхненна Escape from Tarkov, захопила Steam, швидко ставши однією з найпопулярніших ігор на платформі станом на зараз, повідомляє 24 Канал.

Більше, ніж пародія?

16 жовтня китайська студія Team Soda представила власний екстракшн-шутер, у кумедному сетингу.

У ньому гравцям пропонують взяти під контроль озброєну качку з військовим вихованням та відправитися на небезпечні місії аби досліджувати локації, перемагати ворогів, збирати "лут" і успішно повернутися з ним на базу.

Загалом, стандартна для жанру формула була дещо приправлена елементами будівництва тієї самої бази та місіями кампанії, які обіцяють близько 50 годин контенту.

Важливо зазначити, що гра є однокористувацькою і розробники вже оголосили, що не планують додавати до неї мультиплеєр чи кооператив.

Трейлер проєкту – дивіться відео

Можливо, цього й не потрібно, адже продажі Escape from Duckov перевищили 1 мільйон примірників всього за тиждень після релізу, як повідомили самі Team Soda у X.

Разом з тим, пікова кількість гравців проєкту у Steam сягнула позначки в понад 255 тисяч користувачів (за даними SteamDB), що є рекордом для жанру extraction-шутерів на платформі.

До прикладу, згідно з інформацією PCGamesN, Escape of Tarkov мав рекорд у близько 200 тисяч одночасних гравців ще у травні 2020 року.

На додачу гра має виключно схвальні рецензії, а 96% відгуків геймерів позитивні. Наразі Escape from Duckov продається у Steam зі знижкою у 12% та коштує 470 гривень.