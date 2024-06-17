"Лут", "залутити", "залутатися" та інші похідні цього слова можна часто почути в розмовах геймерів. Про те, що ж означає цей загадковий термін, розповість Games 24.

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Що означає слово "лут"?

У геймінгу "лут" (loot), або ж якщо перекладати буквально, "здобич" – означає винагороду, яку гравець отримує в рамках відеогри.

Це може бути вміст скрині, знайденої в покинутих руїнах, крута зброя підібрана з полеглого ворога чи якийсь предмет одягу, який є призом за виконання завдання чи челенджу тощо.

Мій персонаж несе весь "лут", який я ніколи не використаю / Фото з Reddit

Тож похідні на кшталт "залутатися" фактично означають знахідку чогось чи отримання винагороди.

Приклади вживання

Слово в ігровій індустрії стало настільки популярним, що виник цілий жанр відеоігор – лутер-шутери.

Основними механіками у них, як можна здогадатися, є стрільба та пошук "луту".

Хочу сьогодні уважно дослідити Кордон, я чув що там багато "луту", – цілком звичайна фраза від гравця якоїсь з частин Сталкера.

У реальному житті цей термін теж можна вільно використовувати досить часто, до прикладу можна сказати:

Ого! Виграв конкурс в пабі та "залутав" безплатне пиво!

Звідки походить термін?

Як це, чомусь, часто буває з геймерськими словечками, термін "лут" в англійській мові виник із санскриту та гінді, де означав буквально "військову здобич". Вперше його поява задокументована в англо-індійському словнику, випущеному в 1788 році.

Щодо відеоігор, то тут наші уважні читачі не здивуються, адже вважається, що в індустрії термін з'явився завдяки культовій MMO Ultima Online.

Туди концепція "здобичі" перекочувала з традиційних настільних рольових ігор, де гравці кидали кубики, щоб визначити які скарби та предмети отримають їх персонажі, після перемоги над монстрами чи виконання квестів.