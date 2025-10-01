Блогер навмисно полетів до Единбурга аби особисто поставити кілька питань творцям найочікуванішої відеогри десятиліття, повідомляє 24 Канал з посиланням на Back on Boulevard на YouTube.

Перейшов всі межі?

Контент-мейкер випустив коротке відео, яке анонсував тим, що "втомився чекати на відповіді". Виявилося, що молодик полетів до Шотландії та створив справжню засідку біля офісу Rockstar North.

У ролику видно, як блогер підходить до людей, що ймовірно, є працівниками студії, та закидує їх питаннями по типу "Коли буде повідомлено про чергову затримку?" та "Де наступний трейлер?".

Жоден з "героїв" відео не відповів зухвалому контент-мейкеру, а деякі з них виглядали справді наляканими.

Скандальне відео – дивіться ролик

Зрозуміло, що розробники боялися порушити NDA, а таке безсоромне втручання у їхній особистий простір й узагалі розізлило чимало геймерів у соцмережах.

Що за чортівня? Цього хлопця слід заарештувати за домагання,

– написав відомий ігровий оглядач SynthPotato у соцмережі X.

Попри відсутність відповідей у відео, ютубер заявляє, що все ж отримав деяку інформацію.

За його словами, третій трейлер GTA 6 та оголошення ще одного перенесення дати релізу гри чекатиме на геймерів вже 28 жовтня.

Звісно, це все може бути лише намаганням "хайпанути" на болючій темі, одначе усе можливо, тож на всяк випадок відмітимо цей день у календарі.

