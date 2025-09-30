На нещодавньому фестивалі LA Comic Con 2025 Ден Гаузер, який стояв біля витоків Rockstar Games, розкрив у інтерв'ю IGN, яку гру вважає найкращою серед розроблених студією, розповідає 24 Канал.

На думку Гаузера, найвдалішим проєктом стала Red Dead Redemption 2, випущена у 2018 році. Пояснюючи свій вибір, він підкреслив:

Це найкраща реалізація оповіді у відкритому світі, тематичної єдності і розуміння того, як будувати ігри, щоб відправити гравця у емоційну подорож.

Також Гаузер відзначив GTA IV, серединну частину GTA V і розв'язку Red Dead Redemption як сильні моменти в історії Rockstar.

Інтерв'ю з Деном Гаузером – дивіться відео:

Яка доля Bully 2?

Щодо долі Bully 2, сиквела відомої шкільної пригоди, що так і не з'явився, Гаузер пояснив: основною проблемою стала нестача ресурсів.

Це проблема пропускної здатності. Невелика команда провідних творчих та старших керівників не може реалізувати всі проекти, які хоче,

– зазначив він.

Таким чином, хоча Bully 2 дійсно перебувала у розробці, студія не змогла дозволити собі працювати над усіма ідеями паралельно.

Зараз Ден Гаузер займається власною студією Absurd Ventures, де ведуться роботи над двома новими проектами: великим комедійним пригодницьким екшеном у світі Absurdaverse з відкритим світом, а також "антиутопічною трагедією", розповідає Poligon. Проте обидві гри перебувають на ранніх стадіях, тому найближчим часом їх не варто очікувати.

Відомо, що публікацією першого проекту студії займеться південнокорейська компанія Smilegate, відома завдяки Lost Ark та Crossfire.