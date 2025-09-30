На недавнем фестивале LA Comic Con 2025 Дэн Хаузер, который стоял у истоков Rockstar Games, раскрыл в интервью IGN, какую игру считает лучшей среди разработанных студией, рассказывает 24 Канал.
По мнению Гаузера, самым удачным проектом стала Red Dead Redemption 2, выпущенная в 2018 году. Объясняя свой выбор, он подчеркнул:
Это лучшая реализация повествования в открытом мире, тематического единства и понимание того, как строить игры, чтобы отправить игрока в эмоциональное путешествие.
Также Гаузер отметил GTA IV, срединную часть GTA V и развязку Red Dead Redemption как сильные моменты в истории Rockstar.
Интервью с Дэном Хаузером – смотрите видео:
Какова судьба Bully 2?
Относительно судьбы Bully 2, сиквела известного школьного приключения, так и не появившегося, Гаузер объяснил: основной проблемой стала нехватка ресурсов.
Это проблема пропускной способности. Небольшая команда ведущих творческих и старших руководителей не может реализовать все проекты, которые хочет,
– отметил он.
Таким образом, хотя Bully 2 действительно находилась в разработке, студия не смогла позволить себе работать над всеми идеями параллельно.
Сейчас Дэн Хаузер занимается собственной студией Absurd Ventures, где ведутся работы над двумя новыми проектами: большим комедийным приключенческим экшеном в мире Absurdaverse с открытым миром, а также "антиутопической трагедией", рассказывает Poligon. Однако обе игры находятся на ранних стадиях, поэтому в ближайшее время их не стоит ожидать.
Известно, что публикацией первого проекта студии займется южнокорейская компания Smilegate, известная благодаря Lost Ark и Crossfire.