За какие достижения номинировали игру, что еще не вышла?

Уровень ожидания Grand Theft Auto 6 можно смело назвать феноменальным. От мемов и студенческих курсов по истории серии до, к сожалению, преследований сотрудников Rockstar – все это свидетельствует о том, что игровое сообщество живет в предвкушении предстоящего релиза. И хотя ажиотаж несколько утих после первого трейлера и новости о переносе даты выхода, второй ролик снова разожёг интерес до максимума. Фанаты буквально под микроскопом изучали каждую деталь, анализируя физику жидкости в стакане, реалистичность пота на персонажах и впечатляющее освещение, пишет 24 Канал со ссылкой на TheGamer.

На фоне такого ажиотажа неудивительно, что игра уже получила признание, даже не выйдя. GTA 6 была номинирована сразу на две награды в рамках премии Golden Joystick Awards. Может показаться странным, что проект, релиз которого запланирован на следующий год, соревнуется за премии уже сейчас. Однако у Golden Joystick Awards есть специальные категории, ориентированные на будущие игры, что и позволило GTA 6 попасть в список номинантов.

Первая номинация – "Самая ожидаемая игра" . Эта категория не требует объяснений, ведь уровень нетерпения, с которым игроки ждут новую часть криминальной саги, является неоспоримым. Хотя конкуренция здесь серьезная: среди претендентов также есть Intergalactic: The Heretic Prophet, 007 First Light, The Witcher 4, Marvel's Wolverine и новый проект Хидео Кодзимы под названием OD.

. Эта категория не требует объяснений, ведь уровень нетерпения, с которым игроки ждут новую часть криминальной саги, является неоспоримым. Хотя конкуренция здесь серьезная: среди претендентов также есть Intergalactic: The Heretic Prophet, 007 First Light, The Witcher 4, Marvel's Wolverine и новый проект Хидео Кодзимы под названием OD. Вторая номинация – "Лучший игровой трейлер". Поскольку второй трейлер GTA 6 вышел в этом году, он полностью соответствует требованиям категории. Ролик является потрясающим с технической точки зрения, ведь, как отмечается, он полностью создан на движке игры, что демонстрирует реальный уровень графики и детализации. В этой категории GTA 6 соревнуется с трейлерами к Battlefield 6, Kingdom Come Deliverance 2, Romeo is a Dead Man и The Expanse: Osiris Reborn.

Учитывая невероятную популярность, шансы на победу в обеих номинациях выглядят очень высокими.

Что такое Golden Joystick Awards?

Golden Joystick Awards – это одна из старейших и самых престижных премий в мире видеоигр, которая отличается тем, что победителей в большинстве номинаций определяют путем публичного голосования игроков. Основанная в 1983 году, она является самой продолжительной церемонией награждения в игровой индустрии.

В 2025 году состоится 43-я ежегодная церемония награждения. Церемония пройдет 20 ноября 2025 года в Лондоне.

3 октября 2025 года объявили короткий список номинантов и начало публичного голосования.

31 октября 2025 года голосование будет закрыто.

3-7 ноября будет проходить отдельный этап голосования за самую престижную награду "Игра года".

Среди номинантов 2025 года заметно выделяется ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33, которая лидирует по количеству номинаций. Также среди номинированных игр есть такие ожидаемые проекты, как Death Stranding 2: On the Beach, Ghost of Yōtei и Hollow Knight: Silksong.