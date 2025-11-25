Появились новые детали скандальных увольнений в Rockstar Games, которые раскрывают за что в студии так обошлись с работниками, информирует 24 Канал со ссылкой на People Make Games на YouTube.
За что уволили работников Rockstar?
Закрытый сервер "профсоюза" Rockstar существовал с 2022 года и позволял работникам обсуждать общие моменты рабочего процесса, вроде бонусов или различных условий, информирует Dexerto.
В дополнение сервер содержал рекомендации относительно того чем можно, а чем нельзя делиться с коллегами.
По информации инсайдера, который не был членом профсоюза, в октябре 2025 года компания начала усиливать различные ограничения по общению сотрудников.
В рамках этого было удалено несколько внутренних каналов в корпоративной системе Slack, включая группы по интересам и ту, где работники делились фото и историями о домашних любимцах, назвав их "отвлекающими".
Это стало причиной недовольства пользователей "профсоюзного" сервера.
Я бы очень хотел увидеть доказательства того, что они (чаты, – 24 Канал) сильно били по производительности. Я не могу представить, что это будет стоить того, какой удар это нанесет моральному духу,
– прокомментировал ситуацию один из ныне уволенных работников.
В какой-то момент обсуждения в чате поделились скриншотом из внутреннего электронного письма от руководства Rockstar.
Мы считаем, что это изменение является важным для создания более целенаправленной, продуктивной и уважительной рабочей среды,
– говорилось в нем.
По данным источника, именно распространение этого "мейла" в стороннем канале Discord стало нарушением правил Rockstar и дало старт внутреннему расследованию в отношении профсоюза, которое началось в середине октября.
Расследование People Make Games: смотрите видео
Уже в конце месяца по его итогам были уволены 34 человека за "грубое нарушение служебных обязанностей".
Что известно о скандале в Rockstar?
В начале ноября стало известно, что студия уволила более 30 сотрудников. Независимый профсоюз работников Великобритании (IWGB) обвинил Rockstar в уничтожении формирования профсоюза непосредственно внутри компании. Ситуация быстро переросла в скандал.
Вскоре студия рассказала о своё видение причин конфликта, а IWGB заявила о намерении бороться за уволенных работников в суде.
Бывшие работники Rockstar North вышли на протест из-за увольнения и ужасных условий труда.