З'явилися нові деталі скандальних звільнень у Rockstar Games, які розкривають за що у студії так обійшлися з працівниками, інформує 24 Канал з посиланням на People Make Games на YouTube.

Цікаво Інсайдер запевнив у скорому виході ремейку Prince of Persia: Sands of Time

За що звільнили працівників Rockstar?

Закритий сервер "профспілки" Rockstar існував з 2022 року та дозволяв працівникам обговорювати загальні моменти робочого процесу, як от бонуси чи різні умови, інформує Dexerto.

На додачу сервер містив рекомендації щодо того чим можна, а чим не можна ділитися з колегами.

За інформацією інсайдера, який не був членом профспілки, у жовтні 2025 року компанія почала посилювати різні обмеження щодо спілкування співробітників.

В рамках цього було видалено кілька внутрішніх каналів у корпоративній системі Slack, включаючи групи за інтересами та ту, де працівники ділилися фото й історіями про домашніх улюбленців, назвавши їх "відволікаючими".

Це стало причиною невдоволення користувачів "профспілкового" серверу.

Я б дуже хотів побачити докази того, що вони (чати, – 24 Канал) сильно били по продуктивності. Я не можу уявити, що це вартуватиме того, який удар це завдасть моральному духу,

– прокоментував ситуацію один з нині звільнених працівників.

В якийсь момент обговорення у чаті поділилися скриншотом з внутрішнього електронного листа від керівництва Rockstar.

Ми вважаємо, що ця зміна є важливою для створення більш цілеспрямованого, продуктивного та шанобливого робочого середовища,

– йшлося у ньому.

За даними джерела, саме поширення цього "мейлу" в сторонньому каналі Discord стало порушенням правил Rockstar та дало старт внутрішньому розслідуванню щодо профспілки, яке почалося в середині жовтня.

Розслідування People Make Games: дивіться відео

Вже наприкінці місяця за його підсумками було звільнено 34 особи за "грубе порушення службових обов'язків".

Що відомо про скандал у Rockstar?