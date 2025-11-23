Інсайдери впевнені, що знають коли очікувати на оновлену версію культової пригодницької гри 2003 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.
Коли вийде ремейк Prince of Persia: Sands of Time?
За даними джерел журналіста Тома Гендерсона, реліз довгоочікуваної Prince of Persia: Sands of Time Remake заплановано вже зовсім скоро, а саме на середину січня 2026 року.
Про це нібито мають повідомити разом з новим трейлером проєкту, який представлять в рамках церемонії The Game Awards 2025, що пройде 12 грудня 2025 року о 2:30 за київським часом.
Як стверджує Гендерсон, ремейк буде першим з кількох, адже далі в Ubisoft планують ощасливити фанатів серії Assassin's Creed оновленою версією Black Flag.
Про це журналіст розповів у випуску подкасту Insider Gaming Weekly на YouTube.
Повний випуск: дивіться відео
Що відомо про ремейк Prince of Persia: Sands of Time?
Проєкт було вперше анонсовано у 2020 році з планами на реліз вже у 2021. Розробкою займалися Ubisoft Pune та Ubisoft Mumbai.
Відтоді гру неодноразово переносили, а у мережі навіть з'являлися чутки про скасування проєкту.
У 2022 році ремейк доручили підрозділу Ubisoft Montreal, якому довелося повністю перезапустити розробку. Рік тому до команди приєдналися Ubisoft Toronto, адже проєкт розрісся через нову графіку, анімації та нові механіки як для бою, так і для паркуру.