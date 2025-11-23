Інсайдери впевнені, що знають коли очікувати на оновлену версію культової пригодницької гри 2003 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.

Цікаво Clair Obscur: Expedition 33 встановила рекорд The Game Awards 2025 ще до церемонії

Коли вийде ремейк Prince of Persia: Sands of Time?

За даними джерел журналіста Тома Гендерсона, реліз довгоочікуваної Prince of Persia: Sands of Time Remake заплановано вже зовсім скоро, а саме на середину січня 2026 року.

Про це нібито мають повідомити разом з новим трейлером проєкту, який представлять в рамках церемонії The Game Awards 2025, що пройде 12 грудня 2025 року о 2:30 за київським часом.

Як стверджує Гендерсон, ремейк буде першим з кількох, адже далі в Ubisoft планують ощасливити фанатів серії Assassin's Creed оновленою версією Black Flag.

Про це журналіст розповів у випуску подкасту Insider Gaming Weekly на YouTube.

Повний випуск: дивіться відео

Що відомо про ремейк Prince of Persia: Sands of Time?