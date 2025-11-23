Инсайдеры уверены, что знают когда ожидать обновленную версию культовой приключенческой игры 2003 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.

Интересно Clair Obscur: Expedition 33 установила рекорд The Game Awards 2025 еще до церемонии

Когда выйдет ремейк Prince of Persia: Sands of Time?

По данным источников журналиста Тома Хендерсона, релиз долгожданной Prince of Persia: Sands of Time Remake запланирован уже совсем скоро, а именно на середину января 2026 года.

Об этом якобы должны сообщить вместе с новым трейлером проекта, который представят в рамках церемонии The Game Awards 2025, что пройдет 12 декабря 2025 года в 2:30 по киевскому времени.

Как утверждает Хендерсон, ремейк будет первым из нескольких, ведь далее в Ubisoft планируют осчастливить фанатов серии Assassin's Creed обновленной версией Black Flag.

Об этом журналист рассказал в выпуске подкаста Insider Gaming Weekly на YouTube.

Полный выпуск: смотрите видео

Что известно о ремейке Prince of Persia: Sands of Time?