Инсайдеры уверены, что знают когда ожидать обновленную версию культовой приключенческой игры 2003 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.
Когда выйдет ремейк Prince of Persia: Sands of Time?
По данным источников журналиста Тома Хендерсона, релиз долгожданной Prince of Persia: Sands of Time Remake запланирован уже совсем скоро, а именно на середину января 2026 года.
Об этом якобы должны сообщить вместе с новым трейлером проекта, который представят в рамках церемонии The Game Awards 2025, что пройдет 12 декабря 2025 года в 2:30 по киевскому времени.
Как утверждает Хендерсон, ремейк будет первым из нескольких, ведь далее в Ubisoft планируют осчастливить фанатов серии Assassin's Creed обновленной версией Black Flag.
Об этом журналист рассказал в выпуске подкаста Insider Gaming Weekly на YouTube.
Полный выпуск: смотрите видео
Что известно о ремейке Prince of Persia: Sands of Time?
Проект был впервые анонсирован в 2020 году с планами на релиз уже в 2021. Разработкой занимались Ubisoft Pune и Ubisoft Mumbai.
С тех пор игру неоднократно переносили, а в сети даже появлялись слухи об отмене проекта.
В 2022 году ремейк поручили подразделению Ubisoft Montreal, которому пришлось полностью перезапустить разработку. Год назад к команде присоединились Ubisoft Toronto, ведь проект разросся из-за новой графики, анимации и новых механик как для боя, так и для паркура.