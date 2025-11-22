Франшиза PUBG продовжить своє розширення, отримавши новий евакуаційний шутер, інформує 24 Канал з посиланням на @PUBGBlackBudget у X.

Чого геймерам очікувати від PUBG: Black Budget?

У 2017 році світ познайомився з концепцією жанру "королівської битви", коли справжнім хітом стала гра під назвою PlayerUnknown's Battlegrounds.

Вже у липні 2021 року розробники змінили назву проєкту на більш "народну" версію – PUBG: Battlegrounds, заявивши, що мають намір розвинути цілу франшизу під цією маркою, повідомляє Gamerant.

І ось 21 листопада 2025 року PUBG Corporation та Krafton анонсували PUBG: Black Budget – новий евакуаційний шутер.

У ньому гравці досліджуватимуть невідомий острів, що застряг у часовій петлі, оточений надприродною сутністю, відомою як "Аномалія", йдеться в описі Black Budget у Steam.

Головною відмінністю від оригінальної королівської битви стане те, що гра розроблена для першої особи без можливості перемикатися на вид від третьої особи.

Погляд на ігровий процес майбутньої новинки / Фото Krafton

Серед ключових особливостей вказано:

Відкритий світ розмірами 2,5 x 2,5 км;

Ігрові сесії тривалістю до 30 хвилин;

Підбір гравців за рівнями та загонами до 3 гравців;

Усього 45 гравців на сервері;

на сервері; Зіткнення PvPvE;

"Аномалія" зменшуватиме ігрову область під час матчу;

під час матчу; Три ворогуючі фракції з унікальними місіями та винагородами, побудованими на системі лояльності;

Можливість покращувати навички персонажа;

Можливість будувати та покращувати власну базу;

Детальна кастомізація зброї та спорядження.

Коли можна буде зіграти у PUBG: Black Budget?

Слід зазначити, що для анонсу PUBG: Black Budget розробники підібрали вельми цікавий час, адже жанр евакуаційних шутерів переживає шалену популярність завдяки виходу Arc Raiders від Embark Studios.

Вайб гри нагадує STALKER не лише наявністю "Аномалії" / Фото Krafton

Чи зможе новий проєкт від Krafton звабити геймерів чимось, чого немає ця гра, залишається великим питанням.

Наразі дата релізу Black Budget невідома, однак на сторінці Steam можна відправити заявку на закрите альфа-тестування шутера. Воно пройде у два етапи: з 12 грудня по 14 грудня та з 19 грудня по 21 грудня.