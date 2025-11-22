Франшиза PUBG продолжит свое расширение, получив новый эвакуационный шутер, информирует 24 Канал со ссылкой на @PUBGBlackBudget в X.

Чего геймерам ожидать от PUBG: Black Budget?

В 2017 году мир познакомился с концепцией жанра "королевской битвы", когда настоящим хитом стала игра под названием PlayerUnknown's Battlegrounds.

Уже в июле 2021 года разработчики изменили название проекта на более "народную" версию – PUBG: Battlegrounds, заявив, что намерены развить целую франшизу под этой маркой, сообщает Gamerant.

И вот 21 ноября 2025 года PUBG Corporation и Krafton анонсировали PUBG: Black Budget – новый эвакуационный шутер.

В нем игроки будут исследовать неизвестный остров, застрявший во временной петле, окруженный сверхъестественной сущностью, известной как "Аномалия", говорится в описании Black Budget в Steam.

Главным отличием от оригинальной королевской битвы станет то, что игра разработана для первого лица без возможности переключаться на вид от третьего лица.

Взгляд на игровой процесс будущей новинки / Фото Krafton

Среди ключевых особенностей указано:

Открытый мир размерами 2,5 x 2,5 км;

Игровые сессии продолжительностью до 30 минут;

Подбор игроков по уровням и отрядам до 3 игроков;

Всего 45 игроков на сервере;

на сервере; Столкновения PvPvE;

"Аномалия" будет уменьшать игровую область во время матча;

во время матча; Три враждующие фракции с уникальными миссиями и вознаграждениями, построенными на системе лояльности;

Возможность улучшать навыки персонажа;

Возможность строить и улучшать собственную базу;

Подробная кастомизация оружия и снаряжения.

Когда можно будет сыграть в PUBG: Black Budget?

Следует отметить, что для анонса PUBG: Black Budget разработчики подобрали весьма интересное время, ведь жанр эвакуационных шутеров переживает бешеную популярность благодаря выходу Arc Raiders от Embark Studios.

Вайб игры напоминает STALKER не только наличием "Аномалии" / Фото Krafton

Сможет ли новый проект от Krafton соблазнить геймеров чем-то, чего не имеет эта игра, остается большим вопросом.

Сейчас дата релиза Black Budget неизвестна, однако на странице Steam можно отправить заявку на закрытое альфа-тестирование шутера. Оно пройдет в два этапа: с 12 декабря по 14 декабря и с 19 декабря по 21 декабря.