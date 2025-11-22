Франшиза PUBG продолжит свое расширение, получив новый эвакуационный шутер, информирует 24 Канал со ссылкой на @PUBGBlackBudget в X.

Чего геймерам ожидать от PUBG: Black Budget?

В 2017 году мир познакомился с концепцией жанра "королевской битвы", когда настоящим хитом стала игра под названием PlayerUnknown's Battlegrounds.

Уже в июле 2021 года разработчики изменили название проекта на более "народную" версию – PUBG: Battlegrounds, заявив, что намерены развить целую франшизу под этой маркой, сообщает Gamerant.

И вот 21 ноября 2025 года PUBG Corporation и Krafton анонсировали PUBG: Black Budget – новый эвакуационный шутер.

В нем игроки будут исследовать неизвестный остров, застрявший во временной петле, окруженный сверхъестественной сущностью, известной как "Аномалия", говорится в описании Black Budget в Steam.

Главным отличием от оригинальной королевской битвы станет то, что игра разработана для первого лица без возможности переключаться на вид от третьего лица.

Игровой процесс

Взгляд на игровой процесс будущей новинки / Фото Krafton

Среди ключевых особенностей указано:

  • Открытый мир размерами 2,5 x 2,5 км;
  • Игровые сессии продолжительностью до 30 минут;
  • Подбор игроков по уровням и отрядам до 3 игроков;
  • Всего 45 игроков на сервере;
  • Столкновения PvPvE;
  • "Аномалия" будет уменьшать игровую область во время матча;
  • Три враждующие фракции с уникальными миссиями и вознаграждениями, построенными на системе лояльности;
  • Возможность улучшать навыки персонажа;
  • Возможность строить и улучшать собственную базу;
  • Подробная кастомизация оружия и снаряжения.

Когда можно будет сыграть в PUBG: Black Budget?

Следует отметить, что для анонса PUBG: Black Budget разработчики подобрали весьма интересное время, ведь жанр эвакуационных шутеров переживает бешеную популярность благодаря выходу Arc Raiders от Embark Studios.

Вайб игры напоминает

Вайб игры напоминает STALKER не только наличием "Аномалии" / Фото Krafton

Сможет ли новый проект от Krafton соблазнить геймеров чем-то, чего не имеет эта игра, остается большим вопросом.

Сейчас дата релиза Black Budget неизвестна, однако на странице Steam можно отправить заявку на закрытое альфа-тестирование шутера. Оно пройдет в два этапа: с 12 декабря по 14 декабря и с 19 декабря по 21 декабря.