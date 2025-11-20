Что готовит Capcom для Resident Evil 9?

Вокруг будущей части Resident Evil, получившей подзаголовок Requiem, сложилась довольно необычная ситуация. Несмотря на то, что официальные источники и интервью уже предоставили определенное количество фактов, ключевые аспекты сюжета и геймплея остаются тайной. Основным источником спекуляций и инсайдерской информации пока выступает известный в сообществе информатор Dusk Golem, который поделился интригующими данными о планах Capcom, пишет 24 Канал со ссылкой на TheGamer.

Согласно последним сообщениям инсайдера, студия не просто планирует поддержку игры, а уже имеет в активной разработке "как минимум одно" сюжетное дополнение уровня DLC. Это довольно интересный прецедент, учитывая, что до выхода базовой версии игры остается еще несколько месяцев. Dusk Golem утверждает, что слышал об этом факте из разных источников неоднократно, что добавляет веса этим словам.

Центральной фигурой вероятного дополнения должна стать Алисса. Это мать Грейс Эшкрофт, которая выступит в центре основной сюжетной кампании Resident Evil 9: Requiem. Внимательные фанаты уже могли заметить Алиссу в рекламных трейлерах игры, однако ее роль в общей истории до сих пор остается загадкой.

Инсайдер не предоставил конкретных деталей относительно того, как именно ее сюжетная линия будет переплетаться с приключениями дочери, но сам факт выбора этого персонажа для DLC выглядит логичным шагом для расширения лора вселенной.

Стоит отметить, что подобная стратегия не является новой для серии. Предыдущая часть, Resident Evil Village, получила масштабное дополнение, где игрокам дали возможность управлять Роуз, дочерью протагониста Итана Винтерса. Сценарий, в котором следующее DLC позволит сыграть за мать героини, выглядит как зеркальное отражение предыдущего опыта и вполне вписывается в концепцию преемственности поколений, которую в последнее время эксплуатирует Capcom.

Остаемся скептиками

Тем не менее к любой информации от Dusk Golem стоит относиться с осторожностью. Несмотря на его солидный послужной список в прошлом, в последнее время возникает путаница, в частности относительно участия Леона Кеннеди. Как мы писали ранее, этот инсайдер намекал на его присутствие, тогда как Capcom официально отрицает участие этого персонажа в новой игре, как писало издание Stevivor.

Это создает определенное напряжение: либо разработчики намеренно вводят аудиторию в заблуждение ради сюрприза (который, очевидно, уже не удастся), или же источники информатора могут быть неточными. Поэтому, несмотря на высокую вероятность существования DLC про Алиссу, фанатам стоит дождаться официального анонса от издателя.

Напомним, Resident Evil 9 должна выйти 27 февраля 2026 года.