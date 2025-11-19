S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – это шутер от первого лица, где вас забрасывают в Зону отчуждения вокруг Чернобыля. События начинаются через десять лет после предыдущей части серии "Зов Припяти", рассказывает 24 Канал.
Игрокам придется отправляться в неизвестность, исследуя опасные места, ища артефакты, бросаясь в перестрелки как с другими сталкерами, так и с мутантами, которые населяют Зону. Все время вас преследуют смертельные аномалии, которые скрываются в тени и могут мгновенно прекратить ваше существование.
Сюжет приглашает игроков проложить свой путь к самому сердцу Чернобыля, создавая собственную необычайную историю в этом мире. Большую часть времени вам нужно выживать, планировать маршруты и бороться за каждый метр в Зоне.
Разработчики с нетерпением ждут момента релиза и в который раз напомнили игрокам, что он уже совсем скоро.
Что нового в версии STALKER 2 для PS5?
На PlayStation 5 игра получила ряд особенностей, присущих именно этой консоли. Разработчики ввели полную поддержку функций контроллера DualSense – адаптивных триггеров и тактильной отдачи, рассказывает GameRant. Это означает, что выстрелы, взрывы и даже шаги на различных поверхностях вы буквально будете чувствовать в руках. Игра также предложит трехмерный звук, который будет погружать в среду Зоны еще сильнее, о чем говорится на сайте STALKER2.
Кроме того, версия для PS5 получает технические улучшения, а владельцы мощной PS5 Pro смогут наслаждаться еще лучше оптимизированной версией. Стандартное издание стоит 60 долларов, а в Украине с региональной ценой в магазине PS Store она стоит 1800 гривен.
Игра станет доступной на консоли 20 ноября в 14:00 по киевскому времени.
Карта выхода STALKER 2 на PS 5 в мире / Фото GSC Game World
К этому времени игроки смогут предзаказать игру,, предзагрузить ее и получить за это дополнительные бонусы.
Бонусы за предзаказ STALKER 2 на PS 5 / Скриншот 24 Канала с сайта GSC Game World
Что изменили в STALKER 2 перед выходом на PS 5?
Перед релизом на PS5 разработчики уже осуществили несколько крупных обновлений на PC и Xbox версиях. Экспедиционное обновление 1.7 (Expedition Update) принесло новые возможности и усовершенствования, которые направлены на улучшение игрового опыта.
Этот патч фокусируется на стабильности и новом контенте, которым смогут воспользоваться и игроки на PS5. В целом патч 1.7 делает Зону еще более опасной для игроков.
Напомним, что игра вышла на PC и Xbox Series X|S в ноябре 2024 года и за это время приобрела популярность благодаря своей атмосфере, кастомизации оружия и разветвленным тактическим сценариям боев.
Перед этим также STALKER 2 покинула подписку Game Pass от Xbox в которой она до сих пор находилась с начала своего релиза.