На PlayStation 5 гра отримала низку особливостей, властивих саме цій консолі. Розробники запровадили повну підтримку функцій контролера DualSense – адаптивних тригерів та тактильної віддачі, розповідає GameRant.

Це означає, що постріли, вибухи і навіть кроки на різних поверхнях ви буквально відчуватимете в руках. Гра також запропонує тривимірний звук, який занурюватиме у середовище Зони ще сильніше, про що мовиться на сайті STALKER2.

Окрім того, версія для PS5 отримує технічні поліпшення, а власники потужнішої PS5 Pro зможуть насолоджуватися ще краще оптимізованою версією. Стандартне видання коштує 60 доларів, а в Україні з регіональною ціною в магазині PS Store вона коштує 1800 гривень.

Гра стане доступною на консолі 20 листопада о 14:00 за київським часом.



Карта виходу STALKER 2 на PS 5 у світі / Фото GSC Game World

До цього часу гравці зможуть передзамовити гру, передзавантажити її і отримати за це додаткові бонуси.



Бонуси за передзамовлення STALKER 2 на PS 5 / Скриншот 24 Каналу з сайту GSC Game World

Що змінили в STALKER 2 перед виходом на PS 5?

Перед релізлом на PS5 розробники вже здійснили кілька великих оновлень на PC і Xbox версіях. Експедиційне оновлення 1.7 (Expedition Update) принесло нові можливості і вдосконалення, які спрямовані на поліпшення ігрового досвіду.

Цей патч фокусується на стабільності та новому контенту, яким зможуть скористатися й гравці на PS5. Загалом патч 1.7 робить Зону ще небезпечнішою для гравців.

Нагадаєио, що гра вийшла на PC і Xbox Series X|S у листопаді 2024 року та за цей час набула популярності завдяки своїй атмосфері, кастомізації зброї та розгалуженим тактичним сценаріям боїв.

Перед цим також STALKER 2 покинула підписку Game Pass від Xbox в якій вона досіперебувала від початку свого релізу.