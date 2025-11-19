S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – це шутер від першої особи, де вас закидають у Зону відчуження навколо Чорнобиля. Події розпочинаються через десять років після попередньої частини серії "Поклик Прип'яті", розповідає 24 Канал.
Гравцям доведеться вирушати в невідомість, досліджуючи небезпечні місця, шукаючи артефакти, кидаючись у перестрілки як з іншими сталкерами, так і з мутантами, які населяють Зону. Весь час вас переслідують смертельні аномалії, які скриваються в тіні й можуть миттєво припинити ваше існування.
Сюжет запрошує гравців прокласти свій шлях до самого серця Чорнобиля, створюючи власну надзвичайну історію в цьому світі. Більшість часу вам потрібно виживати, планувати маршрути і боротися за кожен метр у Зоні.
Розробники з нетерпінням чекають моменту релізу і вкотре нагадали гравцям, що він вже зовсім скоро.
Що нового у версії STALKER 2 для PS5?
На PlayStation 5 гра отримала низку особливостей, властивих саме цій консолі. Розробники запровадили повну підтримку функцій контролера DualSense – адаптивних тригерів та тактильної віддачі, розповідає GameRant.
Це означає, що постріли, вибухи і навіть кроки на різних поверхнях ви буквально відчуватимете в руках. Гра також запропонує тривимірний звук, який занурюватиме у середовище Зони ще сильніше, про що мовиться на сайті STALKER2.
Окрім того, версія для PS5 отримує технічні поліпшення, а власники потужнішої PS5 Pro зможуть насолоджуватися ще краще оптимізованою версією. Стандартне видання коштує 60 доларів, а в Україні з регіональною ціною в магазині PS Store вона коштує 1800 гривень.
Гра стане доступною на консолі 20 листопада о 14:00 за київським часом.
Карта виходу STALKER 2 на PS 5 у світі / Фото GSC Game World
До цього часу гравці зможуть передзамовити гру, передзавантажити її і отримати за це додаткові бонуси.
Бонуси за передзамовлення STALKER 2 на PS 5 / Скриншот 24 Каналу з сайту GSC Game World
Що змінили в STALKER 2 перед виходом на PS 5?
Перед релізлом на PS5 розробники вже здійснили кілька великих оновлень на PC і Xbox версіях. Експедиційне оновлення 1.7 (Expedition Update) принесло нові можливості і вдосконалення, які спрямовані на поліпшення ігрового досвіду.
Цей патч фокусується на стабільності та новому контенту, яким зможуть скористатися й гравці на PS5. Загалом патч 1.7 робить Зону ще небезпечнішою для гравців.
Нагадаєио, що гра вийшла на PC і Xbox Series X|S у листопаді 2024 року та за цей час набула популярності завдяки своїй атмосфері, кастомізації зброї та розгалуженим тактичним сценаріям боїв.
Перед цим також STALKER 2 покинула підписку Game Pass від Xbox в якій вона досіперебувала від початку свого релізу.