Каким будет финал саги?

Согласно информации от известного инсайдера Dusk Golem, который имеет высокий уровень доверия в сообществе, Resident Evil Requiem готовится стать последней номерной игрой в серии. Это означает, что разработчики из Capcom планируют завершить основную сюжетную арку, связанную с корпорацией Umbrella и последствиями катастрофы в Раккун-Сити. Эта история, начавшаяся еще с Resident Evil Zero, получит свое логическое завершение, после чего франшиза сможет двигаться в новом направлении с новыми персонажами и историями, пишет 24 Канал.

Главными персонажами новой части станут ветеран серии Леон Кеннеди и новая героиня по имени Грейс. По данным инсайдера, игра во многом будет сосредоточена на Леоне и станет для него своеобразным "прощальным" проектом. Это вызвало у фанатов предположение, что он может погибнуть или навсегда отойти от дел.

Далее возможны значительные спойлеры к сюжету, хотя все это пока лишь неподтвержденные слухи.

Утечка также раскрывает интригующие детали о главном враге-преследователе. Им окажется мутировавшая мать Грейс, Алисса Эшкрофт – журналистка, знакомая игрокам по игре Resident Evil Outbreak. Эта деталь становится известной на раннем этапе игры. Кровь Грейс будет иметь ключевое значение для истории, поскольку она связана с наследием Umbrella.

Игровой процесс также претерпит значительные изменения. Вместо полностью открытого мира разработчики создадут большие "открытые уровни", подобные тому, что игроки видели в некоторых локациях Resident Evil Village. Это предоставит больше свободы для исследования, а для передвижения между зонами можно будет использовать транспорт, в частности мотоциклы.

Одним из самых интересных нововведений может стать продвинутый искусственный интеллект врагов, вдохновленный игрой The Last of Us Part II. Противники смогут коммуницировать между собой, пытаться обойти игрока с фланга и вести себя более реалистично, создавая ощущение отчаянной борьбы за выживание.

Ожидается, что первые официальные подробности и геймплей Resident Evil Requiem будут представлены на выставке Gamescom, а впоследствии на Tokyo Game Show. Кроме того, по слухам, Capcom также работает над ремейками Resident Evil Zero и Resident Evil: Code Veronica, которые должны выйти в 2027 и 2028 годах.

