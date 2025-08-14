Яким буде фінал саги?

Згідно з інформацією від відомого інсайдера Dusk Golem, який має високий рівень довіри у спільноті, Resident Evil Requiem готується стати останньою номерною грою в серії. Це означає, що розробники з Capcom планують завершити основну сюжетну арку, пов'язану з корпорацією Umbrella та наслідками катастрофи в Раккун-Сіті. Ця історія, що почалася ще з Resident Evil Zero, отримає своє логічне завершення, після чого франшиза зможе рухатися в новому напрямку з новими персонажами та історіями, пише 24 Канал.

Головними персонажами нової частини стануть ветеран серії Леон Кеннеді та нова героїня на ім'я Грейс. За даними інсайдера, гра багато в чому буде зосереджена на Леоні і стане для нього своєрідним "прощальним" проєктом. Це викликало у фанатів припущення, що він може загинути або назавжди відійти від справ.

Увага! Далі можливі значні спойлери до сюжету, хоча все це наразі лише непідтверджені чутки.

Витік також розкриває інтригуючі деталі про головного ворога-переслідувача. Ним виявиться мутована мати Грейс, Алісса Ешкрофт – журналістка, знайома гравцям за грою Resident Evil Outbreak. Ця деталь стає відомою на ранньому етапі гри. Кров Грейс матиме ключове значення для історії, оскільки вона пов'язана зі спадщиною Umbrella.

Ігровий процес також зазнає значних змін. Замість повністю відкритого світу розробники створять великі "відкриті рівні", подібні до того, що гравці бачили в деяких локаціях Resident Evil Village. Це надасть більше свободи для дослідження, а для пересування між зонами можна буде використовувати транспорт, зокрема мотоцикли.

Одним із найцікавіших нововведень може стати просунутий штучний інтелект ворогів, натхненний грою The Last of Us Part II. Противники зможуть комунікувати між собою, намагатимуться обійти гравця з флангу та поводитимуться більш реалістично, створюючи відчуття відчайдушної боротьби за виживання.

Очікується, що перші офіційні подробиці та геймплей Resident Evil Requiem будуть представлені на виставці Gamescom, а згодом на Tokyo Game Show. Крім того, за чутками, Capcom також працює над ремейками Resident Evil Zero та Resident Evil: Code Veronica, які мають вийти у 2027 та 2028 роках.

