Як працює клавіатура для ніг?

Принцип роботи у пристрою досить простий – це додаткові клавіші, які можна призначити на будь-які дії в іграх. Геймери можуть закріпити за ними навички чи команди, звільнивши руки для інших завдань. Розробники стверджують, що пристрій підходить для файтингів, шутерів та гоночних симуляторів, пише 24 Канал з посиланням на Dexerto.

Наразі клавіатура доступна у трьох версіях на офіційному сайті виробника Varmilo.

Базова модель на три кнопки коштує близько 50 доларів завдяки діючій знижці – вона має ліву, праву та центральну клавіші.

Дорожчі варіанти пропонують чотири кнопки в одинарній або подвійній конфігурації.



Модельний ряд налічує три клавіатури для ніг / Скриншот 24 Каналу

Пристрій, як зазначає виробник, надрукований на 3D-принтері й обладнаний перемикачами Cherry MX Silent Black та ABS-клавішами.

Щоб уникнути випадкових натискань, кнопки мають точку активації 1,5 міліметра й повний хід 3,5 міліметра. Для спрацювання потрібне початкове зусилля 60 грамів, а для повного натискання – 85 грамів.

Підключення, вага і батарея

Клавіатура підтримує три типи підключення: Bluetooth 5.0, бездротове з'єднання на частоті 2,4 гігагерца та провідне. Користувачі можуть одночасно під'єднати до п'яти пристроїв та перемикатися між ними за допомогою фізичного перемикача на корпусі.

Усі моделі мають вагу понад кілограм. Хоча це може здатися, ніби це надто багато, це може бути перевагою, адже важчий пристрій менше зсуватиметься під ногами під час напружених матчів.

Нарешті, клавіатури мають вбудовану батарею на 2500 міліампер-годин, але невідомо, як довго цього вистачає, оскільки виробник поки не розкрив показники енергоспоживання.