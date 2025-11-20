Что говорят бывшие работники о Rockstar?

Конфликт в Rockstar North, базирующейся в Эдинбурге, вспыхнул с новой силой после решения руководства отменить гибридный формат работы. Еще в апреле 2024 года студия обязала сотрудников вернуться в офисы на полную пятидневную рабочую неделю. Официальной причиной назвали необходимость повысить безопасность и производительность на финальных этапах создания игры. Однако для многих работников это требование стало фактически ультиматумом, который они не смогли выполнить из-за состояния здоровья или семейных обстоятельств, пишет 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

Ситуация достигла пика, когда компания уволила около 31 сотрудника, преимущественно тестировщиков качества (QA). Представители Независимого профсоюза работников Великобритании (IWGB), организовавшего протест, утверждают, что настоящая причина увольнений – попытка подавить профсоюзное движение, как ранее писало издание Bloomberg. По словам активистов, руководство узнало о частных чатах в Discord, где коллеги обсуждали условия труда, а затем использовало это как повод для расторжения контрактов, при этом обвинив людей в утечке конфиденциальной информации, чтобы объяснить свои действия.

Участники пикета поделились шокирующими историями о кадровой политике студии:

Один из протестующих рассказал о коллеге, которого уволили всего через 9 дней после начала отпуска по уходу за ребенком.

Другие обвиняют компанию в использовании тактики "fire and rehire" (увольняй и нанимай снова): работникам сообщали, что их должности сокращаются, но предлагали податься на те же роли с худшими условиями или более низкой зарплатой.

Все это происходило на фоне изнурительных переработок, когда люди были вынуждены сидеть на работе по 75 или даже 100 часов в неделю в течение месяцев, чтобы соблюсти все сроки, которые поставило руководство.

Этот человек, которого уволили из Rockstar North, говорит, что GTA 6 принесет компании миллиарды, но ценой этим прибылям будут "человеческие потери": смотрите видео

Уволенные GTA 6 devs провели акцию протеста возле офисов Rockstar в Эдинбурге и шотландского парламента



"GTA 6 заработает миллиарды... Но я хочу, чтобы люди думали о человеческих издержках" pic.twitter.com/pssbIt30LK - Dexerto (@Dexerto) 18 ноября, 2025

Особое возмущение протестующих вызывает тот факт, что Rockstar Games получает значительные налоговые льготы от правительства Великобритании, предназначенные для поддержки культурно значимых проектов. Они отмечают разительный контраст: пока студия готовится заработать миллиарды долларов на новой части GTA, люди, которые обеспечивают ее качество, остаются без социальных гарантий и стабильности.

Стоит отметить, что это уже не первые протесты в Эдинбурге. Как ранее также писало издание Dexerto, 12 ноября на демонстрации выходили не только уволенные люди, но и "представители соседних студий". Какие именно компании они представляли, не указывается.