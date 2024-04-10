У травні 2022 року було оголошено, що гра переїде з Ubisoft Pune та Ubisoft Mumbai до Монреаля, а в останньому оновленні гри від Ubisoft було сказано, що вона пройшла "важливий етап". Офіційна інформація про те, що означає цей "важливий етап", поки що відсутня, але видання Insider Gaming опублікувало кілька подробиць про те, чого варто очікувати.

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Деталі про ремейк Prince of Persia: Sands of Time

По-перше, пише IG, забудьте все, що ви бачили або чули з дебютного трейлера, оскільки ремейк був перероблений з нуля, повністю. В офіційному повідомленні Ubisoft про зміну розробників сказано, що Montreal буде "спиратися" на роботу, вже виконану Ubisoft Mumbai і Pune, але з того, що дізналися журналісти, випливає, що вона створювалася повністю з нуля.

Кадри, надіслані Insider Gaming за умови, що вони не стануть надбанням громадськості, показують, що гра все ще перебуває на ранній стадії (бракує текстур, ресурсів тощо) і, на жаль, до її релізу, швидше за все, ще далеко.

За словами одного з джерел, ремейк Prince of Persia: Sands of Time Remake також включає в себе більш "реалістичний підхід". Все було побудовано з нуля, а не просто з накладанням кращої графіки на старі моделі. Це включає в себе повне оновлення графіки, нові анімації та механіки для бою і паркуру, а також багато іншого.

Дивіться перший трейлер Prince of Persia: Sands of Time Remake: відео

Однією з найпомітніших змін для давніх шанувальників Prince of Persia буде те, що актор Юрі Ловенталь, який подарував свій голос Принцу в оригіналі, більше не буде повторювати свою роль, попри те, що він робив це в трейлері та під час початкової розробки ремейку. Невідомо, чому він більше не працює над проєктом.

Декілька джерел припускають, що компанія може незабаром надати більш помітну інформацію про проєкт, але як це виглядатиме і коли це станеться — незрозуміло.

Нагадаємо: ремейк Ubisoft був офіційно анонсований ще в 2020 році. На початку цього року в PlayStation Network з’явився список трофеїв гри, який змусив багатьох думати, що реліз уже скоро.