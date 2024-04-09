Що відомо про майбутнє гру

Ось як Yellow Brick Games описують Eternal Strands: "У цій пригодницькій грі від третьої особи ви граєте за Брінн, молоду і безстрашну ткачиню, яка прагне відновити культурну спадщину свого народу, розкривши таємниці колись могутньої нації Enclave, яка зараз перебуває в сплячці. Боріться з епічними 25-метровими створіннями Ковчегами, поєднуючи магічні здібності з арсеналом потужної зброї, щоб не дати світу зруйнуватися. Використовуйте навколишнє середовище та екстремальні погодні умови на свою користь у битвах з великою кількістю фантастичних істот".

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У пресрелізі додається, що гравці зможуть використовувати сам ігровий світ як зброю завдяки "фізичним системам із захопливим екшен-боєм".

Також вийшов новий тизер-трейлер гри, в якому, безумовно, можна прослідкувати деякі елементи Shadow of the Colossus.

Трейлер Eternal Strands: відео

Компанія Yellow Brick Games базується в Канаді, з офісами в Квебеку та Монреалі. Її заснували кілька колишніх членів команд BioWare та Ubisoft. Мабуть, найвідомішим членом команди є Майк Лейдлоу, який раніше був креативним директором у BioWare над серією Dragon Age. Зараз він працює головним креативним директором в Yellow Brick Games.

Eternal Strands вийде у 2025 році для ПК через Steam, а також для консолі PlayStation 5 від Sony та консолей Xbox серій X і S від Microsoft. Хоча раніше Yellow Brick Games мала видавничу угоду з Take-Two Interactive, тепер розробник вирішив видати свою першу гру самостійно.