Еще в конце прошлой недели, 23 февраля, официальные и неофициальные источники сообщали о 39,9 миллионах одновременных пользователей. Однако уже 2 марта в 16:00 (по киевскому времени) платформа впервые пересекла отметку в 40 миллионов, сообщает 24 Канал.

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Точный показатель достиг 40 263 966 человек. По данным SteamDB, это число даже было немного больше – 40 270 997 пользователей.

Кроме общего рекорда Steam также обновил показатель максимального количества пользователей, которые одновременно играли в игры. Этот показатель достиг 12,7 миллиона человек, что превысило предыдущий рекорд в 12,5 миллиона, установленный в августе.

На момент установления рекорда самыми популярными играми были:

Counter-Strike 2 – 1,75 миллиона игроков

– 1,75 миллиона игроков Monster Hunter Wilds – 1,35 миллиона

– 1,35 миллиона PUBG: Battlegrounds – 820 тысяч

– 820 тысяч Dota 2 – 650 тысяч

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Для сравнения: отметку 20 миллионов Steam преодолел менее, как пять лет назад, в марте 2020-го, а 30 миллионов – осенью 2022-го.