Ще наприкінці минулого тижня, 23 лютого, офіційні та неофіційні джерела повідомляли про 39,9 мільйона одночасних користувачів. Однак вже 2 березня о 16:00 (за київським часом) платформа вперше перетнула позначку у 40 мільйонів, повідомляє 24 Канал.

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Точний показник сягнув 40 263 966 осіб. За даними SteamDB, це число навіть було трохи більшим – 40 270 997 користувачів.

Окрім загального рекорду Steam також оновив показник максимальної кількості користувачів, які одночасно грали в ігри. Цей показник досяг 12,7 мільйона осіб, що перевищило попередній рекорд у 12,5 мільйона, встановлений у серпні.

На момент встановлення рекорду найпопулярнішими іграми були:

Counter-Strike 2 – 1,75 мільйона гравців

– 1,75 мільйона гравців Monster Hunter Wilds – 1,35 мільйона

– 1,35 мільйона PUBG: Battlegrounds – 820 тисяч

– 820 тисяч Dota 2 – 650 тисяч

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Для порівняння: позначку 20 мільйонів Steam подолав менше, як п’ять років тому, у березні 2020-го, а 30 мільйонів – восени 2022-го.