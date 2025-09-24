Що саме змінилося в інтерфейсі?

Оновлення, яке тестували з кінця липня, робить магазин Steam більш динамічним та персоналізованим. Розробники переробили організацію та оформлення меню, щоб спростити навігацію та пошук контенту.

Одним з ключових змін стало об'єднання лівої колонки та синьої смуги меню в єдиний простір для найважливіших посилань. Це оновлене меню разом із полем пошуку тепер доступне на більшій кількості сторінок магазину.

Сам рядок пошуку став "розумнішим": він пропонує персоналізовані підказки, швидкі переходи на сторінки та показує нещодавно переглянуті ігри.

Крім того, Valve спростила доступ до популярних розділів, які тепер можна знайти у вкладці "Перегляд" на головній сторінці. Усі рекомендації перемістили в окрему вкладку, а розділ "Категорії" тепер також персоналізовано для кожного користувача.

Як змінився Steam – дивіться відео:

Компанія подякувала учасникам бета-тестування за їхній внесок у підготовку оновленого меню та запросила всіх охочих приєднатися до програми тестування майбутніх функцій Steam.

Як розвивався Steam останніми роками?

Платформа Steam останніми роками демонструє не лише стабільність, але й стрімке зростання, зміцнюючи свої позиції як лідер на ринку цифрової дистрибуції ігор.

Одним із найяскравіших показників успіху є постійне оновлення рекордів за кількістю одночасних користувачів. Наприклад, на початку 2024 року цей показник перевищив 36 мільйонів гравців онлайн, що свідчить про невпинне розширення аудиторії.

А цьогоріч Steam встановив новий рекорд – 40,263,966 одночасних користувачів, що сталося завдяки виходу Monster Hunter Wilds.

Каталог ігор також невпинно розширюється: лише за 2023 рік у магазині з'явилося понад 14 000 нових проєктів. Це свідчить про довіру розробників до платформи та її привабливість для видання ігор будь-якого масштабу, від інді-перлин до ААА-блокбастерів.