ARC Raiders стала однією з найуспішніших відеоігор 2025 року, але й у ній не обійшлося без суттєвих недоліків, повідомляє 24 Канал.

Потрібен терміновий фікс?

Багато гравців "екстракшн-шутера" почали скаржитися у мережі на те, що їх вбивають "крізь стіни". Насправді ж це відбувається через суттєву затримку між тим, що відображає сам клієнт гри та тим, що реєструє її сервер у режимі реального часу.

Від цього виникають моменти, коли ви нібито забігли в укриття, але все одно отримали постріл – оскільки на моніторі у вашого суперника ви все ще біжите в згаданий прихисток.

Приклад такого моменту – дивіться відео

Listen... I really enjoy @ARCRaidersGame but this level of desync or hit detection is bonkers... please tell me you guys are looking into it. Some matches are just terrible. pic.twitter.com/RplyKqAmrR — Marksman (@Marksman) November 7, 2025

Відеокліпи із такою сумнівною реєстрацією влучань заполонили Reddit, YouTube та X, а під ними тисячі геймерів висловлюють своє невдоволення цим суттєвим недоліком.

Ще одна подібна ситуація – дивіться відео

Look at this clip pic.twitter.com/In72YZYxSd — Coolagain (@_Coolagain_) November 7, 2025

Студія Embark ще не прокоментувала цю ситуацію, але визнала нестабільність серверної частини, повідомляє ARC Radar у X.

Подібні технічні проблеми можуть зіграти з ARC Raiders вельми поганий жарт, адже проєкт набув шаленої популярності та може так само швидко її втратити, оскільки такі фундаментальні принципи ігрового процесу, як можливість потрапити в укриття під пострілами, суттєво впливають на враження геймерів від гри.

Отож, розробникам слід кинути всі сили на термінове розв'язання проблеми з розсинхронізацією і з огляду на темп випуску оновлень, можливо, цю проблему виправлять швидше, ніж ми думаємо.