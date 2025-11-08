Ніхто з геймерів не любить, коли відеоігри переносять, але куди більше шанувальники віртуальних розваг зневажають "сирі" проєкти. Саме про це нагадали Rockstar польські розробники, повідомляє 24 Канал з посиланням на допис CDPR у X.

Засторога та самоіронія?

Нова затримка GTA 6 хоча й було дещо очікуваною, все ж сколихнула ігровий світ.

Усі відреагували по-різному: хтось вибухнув злістю, хтось посміявся, а творці Cyberpunk 2077 з CD Projekt RED проявили іронію.

Серед потоку коментарів під дописом Rockstar у X, знайшлося місце відповіді з офіційного акаунту польських розробників, які просто нагадали власну заяву від жовтня 2020 року про те, що Cyberpunk 2077 більше не матиме затримок.

Іронічно, що після цього багатостраждальна RPG була затримана ще раз і, можливо, зараз розробники шкодують, що це було лише раз.

Вихід Cyberpunk 2077, через відсутність терпіння інвесторів та його ж творців, став справжнім кошмаром та назавжди увійшов в історію як найпровальніший реліз 2021 року.

Хоча потому, шляхом сумлінної праці, CDPR вдалося спокутувати цей "гріх" та перетворити проєкт в одну з кращих RPG десятиліття, першочергове розчарування залишиться в пам'яті покоління геймерів.

Вочевидь, своїм дописом CDPR вирішили нагадати Rockstar та тим, хто очікує на GTA 6, що іноді краще "5 разів відкласти та 1 випустити", аніж потім пожинати плоди власного поспіху.

Що відомо про перенесення GTA 6?