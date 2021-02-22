10 грудня 2020 року світ побачила одна з найочікуваніших ігор минулого десятиліття – Cyberpunk 2077. Проте замість шаленого успіху розробників чекало розчарування, фінансові втрати та навіть судові позови. Історія злетів та падіння – у матеріалі.

Відколи в мережі з'явилася інформація про нову гру від славнозвісних CD Projekt Red, ігрова спільнота без вагань охрестила її найочікуванішою грою десятиліття. Це і не дивно – після хітового The Witcher 3 люди очікували, що розробники перевершать самі себе та покажуть ігровій індустрії абсолютно новий проєкт в оригінальному сетингу. На жаль, сталося не так, як гадалося, але про все за порядком.

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Створення та промоція Cyberpunk 2077

Вперше про гру заговорили у далекому 2012 році, аж за три роки до випуску The Witcher 3. Тоді CD Projekt Red анонсували амбітний проєкт в жанрі фантастичного екшн-RPG, а вже на початку 2013 року представили перший тизер-трейлер майбутньої гри, в кінці якого розробники не зазначили дати виходу, а лише повідомили: "Гра вийде, коли буде готова".

Перший тизер-трейлер Cyberpunk 2077

Попри те, що розробники анонсували Cyberpunk 2077 майже 10 років тому, створення гри фактично розпочалося лише у 2016 році, якраз коли в студії змінився керівник. Новим керманичем компанії став дизайнер та режисер відеоігор Адам Бадовські, який розпочав свою кар'єру в CD Projekt ще з першої частини славнозвісної трилогії про відьмака Геральта. Вступивши на пост, Бадовські відкинув всі попередні пропозиції співробітників щодо проєкту та почав розробку наново, суттєво змінивши концепцію.

Через неоднозначне рішення Бадовські в студії розпочалися конфлікти. Розробники, які вже встигли попрацювати над останньою надуспішною частиною The Witcher, не поділяли поглядів нового керівника та мали власне бачення щодо Cyberpunk 2077. Через постійні суперечки та конфлікти з компанії пішло декілька найкращих працівників.

Попри розбіжності, що виникали в колективі під час розробки, у 2018 році на виставці Е3 CD Projekt Red опублікували новий трейлер та навіть 48 хвилин геймплею гри, чим викликали величезну хвилю ажіотажу та змусили перейти в режим очікування мільйони геймерів.

48 хвилин геймплею гри з виставки E3 2018

Окрім того, хедлайнером тодішньої презентації польської студії став відомий голлівудський актор Кіану Рівз, якому дісталася роль одного з головних героїв гри, що привело геймерів в повний екстаз та сповнило мережу неймовірною кількістю мемів, які лише підігрівали інтерес до проєкту. Така "реклама" спрацювала блискавично. Звідусіль полилася інформація про деталі Cyberpunk 2077, грою почали цікавитись навіть ті, хто взагалі не цікавився відеоіграми до цього. Це був шалений маркетинговий успіх.

Відношення інтернет-спільноти до Кіану після E3 2018 / зображення vgtimes

У студії заявили, що реліз гри відбудеться у квітні 2020 року та відкрили передзамовлення. Проте вже незабаром CD Projekt Red перенесли випуск свого творіння на осінь, а ще згодом відтягнули його аж до грудня. Факт кількаразового перенесення тайтлу неабияк занепокоїв гравців та змусив замислитися. І хоч фанати завзято сподівалися на краще, з кожним днем до релізу спливали чутки про все нові й нові проблеми.

Попередні огляди Cyberpunk 2077 були не надто успішними для розробників – журналісти помічали величезну кількість багів та технічних недосконалостей навіть у маленькому клаптику гри. І якщо спочатку це не викликало ні в кого суттєвого занепокоєння (розробники мали ще вдосталь часу для виправлення ситуації), то пізніше Cyberpunk 2077 почав нервувати не тільки журналістів-оглядачів, а й звичайних гравців. Причиною невдоволення стали заяви оглядачів про те, що студія заборонила використовувати записи з фінальної версії гри, доступної для преси. До того ж її надіслали для ЗМІ дуже пізно, що унеможливлювало нормальний огляд проєкту, а вершиною цього всього стало те, що, власне, версію для огляду надали лише для ПК, оминувши консолі. В результаті гравці отримали неоднозначні відгуки від відеоігрової преси та старі вирізки з трейлерів, а не актуальний геймплей.

Окрім цього CD Projekt Red так і не розповіла фанатам, як гра себе почуває на консолях нинішнього покоління. Все, що отримали гравці в переддень релізу – це завірення, що "гра йде на диво добре, якщо враховувати розмір світу" від СЕО студії Адама Качінського та жодних підтверджень нормальної роботи на консолях Xbox One та PlayStation 4. При тому, за словами працівника студії Джона Мамайса, пріоритетними для розробки були саме консолі цього покоління.

Брехня, розчарування, меми

Після релізу Cyberpunk 2077 виявилося, що масштабний 48-хвилинний запис геймплею виявився фейком, який ретельно підготували якраз задля рекламної кампанії. Зокрема, він демонстрував елементи, яких у фінальній версії гри не було як і не виявилось і десятків анонсованих раніше фіч, про що один із користувачів Reditt навіть зробив вельми інформативний пост.

Фіча – жаргонне слово, яке походить від англійського "feature" – "особливість", що означає відмінну чи характерну рису певної механіки чи явища.

Окрім цього, геймери були обурені технічним станом гри – Cyberpunk 2077 жахливо працював на консолях та середніх ПК, майорів багами та розчаровував продуктивністю. У перші дні роздільна здатність гри на PlayStation 4 Slim (найпоширенішої сучасної консолі) не перевищувала 720р. Звичайна роздільна здатність для стандартної консолі – 1080р при 30 кадрах в секунду.

Проблеми з відображенням текстур персонажів у Cyberpunk 2077 / зображення gizmodo

Замість того, щоб стати найвизначнішою грою десятиліття Cyberpunk 2077 продемонструвала користувачам катастрофічний технічний стан та цілковиту неготовність до релізу, чим підірвала довіру геймерів до компанії CD Projekt Red.

Особливе місце в каталозі розчарувань геймерів посіли баги, які не тільки спотворили геймплей, але і подекуди робили гру просто не придатною для проходження. Від релізу і до сьогодні геймери публікують скріни та записи графічних та технічних помилок гри. У когось раптово зникає одяг, інші застрягають в текстурах чи не можуть наздогнати власний неслухняний мотоцикл, який від них втікає. Саме через таке різноманіття помилок серед невдоволених фанатів виникла альтернативна назва гри – Cyberbug 2077.

Фанатський трейлер, що глузує з багів гри

Як провал вплинув на CD Projekt Red?

Після, м'яко кажучи, не надто вдалого релізу, до самої студії, а також офіційних ритейлерів почали звертатися невдоволені користувачі, які хотіли повернути гру назад. В СD Projekt Red заявили, що компанія допоможе покупцям оформити повернення, проте все ж сподівається, що вони дадуть Cyberpunk 2077 шанс. Але вже через тиждень після виходу гри її зі скандалом прибрали з магазину PlayStation та вперше в його історії дозволили гравцям не тільки оформити повернення, а й робити це навіть, якщо гра була пройдена на 100%.

Хоч продажі тайтлу перевищили 13 мільйонів копій та повністю окупили розробку ще в перший день, інвесторів компанії занепокоїла ситуація з поверненнями гри, а акції СD Projekt від моменту релізу впали аж на 50% вартості.

Рівень акцій CD Projekt Red протягом останніх 6 місяців / зображення Google

І хоча студія всіляко намагалася заспокоїти інвесторів, проте 24 грудня 2020 року юридична фірма Rosen, що спеціалізується на захисті інтересів інвесторів, заявила про подачу колективного позову проти СD Projekt Red. Автори позову звинувачують студію одразу в кількох неправдивих заявах, "що вводять в оману" інвесторів. Проте навіть на цьому проблеми студії не закінчилися, адже зовсім нещодавно хакери викрали вихідні коди ігор та інші дані розробників. Ситуація дійшла до такої межі, що навіть почали ширитися чутки про можливий продаж студії найближчим часом.

Як студія розв'язує проблеми?

Попри всю катастрофічність ситуації та тотальне невезіння, СD Projekt Red намагаються повернути довіру своїх фанатів. Вже через 4 дні після релізу (14 грудня) студія опублікувала офіційне вибачення перед геймерами за погану технічну складову гри. У зверненні компанія повідомила, що кожен, хто залишився незадоволеним Cyberpunk 2077, зможе оформити повернення коштів за продукт, а також пообіцяла регулярно випускати патчі, покликані покращити якість та оптимізацію гри.

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За три місяці від дати релізу, для гри вийшло близько 12 патчів та хотфіксів. Хоча вони й виправили деякі проблеми та навіть дещо поліпшили оптимізацію на консолях PS4 та Xbox One, проте на ігровий процес та технічні проблеми вони все ж вплинули не достатньо. Співзасновник студії Марчін Івінський 14 січня також звернувся до ігрової спільноти з черговою порцією вибачень за якість гри на PlayStation 4 і Xbox One, а також розповів про причини невдалого запуску тайтлу і плани щодо його подальшого розвитку, представивши "дорожню мапу" оновлень гри.

"Дорожня мапа" оновлень гри / зображення з Твіттеру

Івінський розповів, що на початку грудня розробники з кожним днем ​​робили версію для PS4 і Xbox One все краще, тому керівництво очікувало, що з патчем нульового дня Cyberpunk 2077 прийде в норму. Проте подолати всі проблеми студії не вдалося. Співзасновник пояснює це тим, що внутрішні тести не змогли виявити низку критичних проблем. Окрім того, Івінські анонсував більше технічних оновлень. Безкоштовні тематичні DLC і апгрейд для консолей нового покоління очікуються пізніше, але до кінця 2021 року. Скоріше за все, великі доповнення ігрова спільнота побачить не раніше 2022 року, аж допоки студія не розбереться з технічними проблемами основної версії Cyberpunk 2077.

Які оцінки в Cyberpunk 2077 зараз?

У перший день релізу рейтинг ПК версії гри від критиків на сайті Metacritic становив 90 зі 100. Пізніше, коли тайтл з'явився і на консолях, рейтинг опустився до 85 зі 100. Оцінка ж від геймерів складає 7,1 з 10. Що стосується консольних версій, то тут все значно гірше. На PS4 гра має 57 балів від критиків та нищівних 3,6 від геймерів, на Xbox One ситуація дещо ліпша – 61 та 4,8 відповідно.

Загалом геймери погоджуються, що сюжетна та візуальна складові Cyberpunk 2077 заслуговують поваги, проте технічна сторона перекриває всі плюси гри, псуючи настрій та бажання грати. Чим закінчиться ця скандальна історія для Cyberpunk та компанії-розробника – невідомо, проте ігрова спільнота, та й ми теж, все ж сподіваємося на краще та віримо у CD Projekt Red, адже на кону стоїть їхня доброчесна репутація.