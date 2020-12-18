Після тижня негативних реакцій на гру та публічних вибачень від CD Projekt Red, Sony вилучили Cyberpunk 2077 із цифрового продажу в PS Store.

Запуск Cyberpunk 2077 не проходить гладко. Власники Cyberpunk 2077 на консолях PS 4 та Xbox One, розчаровані низькою технічною продуктивністю гри. Навіть після того, як CD Projekt RED виступили з офіційними вибаченнями, закликаючи розчарованих шанувальників вимагати повернення грошей з місця придбання, народний гнів не вщух. Щоб додати ще більше перцю до ситуації, Sony підтвердили, що видаляють Cyberpunk 2077 із магазину PlayStation, розповідає Games24.

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Cyberpunk 2077 став однією з найбільш розкручених ігор покоління консолей PlayStation 4 та Xbox One, попри те, що розробники ніколи не розповідали, як гра буде працювати на цих системах. Нарешті, за місяць до виходу гри CD Projekt Red оприлюднили кадри гри, запущеної на PlayStation 5 та Xbox Series X через зворотну сумісність, а також на консолях PlayStation 4 Pro та Xbox One X. Тоді як те як Cyberpunk 2077 працюватиме на базових консолях PS4 та Xbox One все ще залишалось таємницею до самого релізу.

Заява розробників / зображення з Twitter

Раніше на цьому тижні керівники CD Projekt Red оприлюднили заяву, в якій вибачились перед фанатами за те, що не уділили достатньо уваги версіям гри на консолях останнього покоління (PS 4 та Хbox One) та закликали шанувальників або чекати подальших виправлень, або вимагати повернення коштів у команд підтримки PlayStation та Xbox. Пізніше виявилось, що CD Projekt Red, схоже, не повідомили компанію Sony щодо своїх слів, оскільки служба підтримки PlayStation відмовляла у поверненні коштів. Тепер Sony опублікувала офіційну заяву, в якій стверджує, що має намір повністю повернути кошти за Cyberpunk 2077 на PlayStation 4, однак гра також буде повністю вилучена з магазину до подальшого повідомлення.

SIE strives to ensure a high level of customer satisfaction, and we will begin to offer a full refund for all gamers who have purchased Cyberpunk 2077 via PlayStation Store and want a refund. Please visit the following link to initiate the refund: https://t.co/DEZlC0LmUG. — Ask PlayStation (@AskPlayStation) December 18, 2020

Як правило, PlayStation дозволяє повертати кошти за цифрові товари лише у разі того, коли воно ще не завантажено на консолі PlayStation 4 або 5. Після того, як гравець завантажує гру на консоль, він втрачає можливість повернути гроші. Через величезну кількість споживачів, розчарованих Cyberpunk 2077, підтримка PlayStation підтвердила, що всі клієнти, які придбали Cyberpunk 2077, мають право на повне повернення коштів, навіть ті, хто грав у гру кілька годин або й узагалі завершив її повністю.

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Крім того, оголошення про вилучення Cyberpunk 2077 із магазину PlayStation означає, що охочим придбати гру для PlayStation 4 та PlayStation 5 у найближчому майбутньому, швидше за все, доведеться придбати фізичну копію. Попри те, що CD Projekt Red заявив, що має намір випустити основні патчі для гри в найближчі місяці, це оголошення, ймовірно, означає, що компанія, прагнутиме випустити їх навіть раніше, ніж передбачалося, через величезні фінансові втрати викликані видаленням гри з магазину та масовим поверненням коштів. Як повідомляє Bloomberg, невдалий реліз уже обійшовся засновникам компанії: Адаму Кічінському, Пьотру Нелубовичу, Марціну Івінському та Міхалу Кічінському у суму близько мільярда доларів.

Sony не підтвердила, коли Cyberpunk 2077 можна буде придбати знову в магазині PlayStation Store, однак, швидше за все, це стане можливим лише після того, як гра отримає значні покращення продуктивності на базовій консолі PlayStation 4.