После недели негативных реакций на игру и публичных извинений от CD Projekt Red, Sony изъяли Cyberpunk 2077 с цифровой продажи в PS Store.

Запуск Cyberpunk 2077 не проходит гладко. Владельцы Cyberpunk 2077 на консолях PS 4 и Xbox One, разочарованы низкой технической производительностью игры. Даже после того, как CD Projekt RED выступили с официальными извинениями, призывая разочарованных поклонников требовать возврата денег с места приобретения, народный гнев не утих. Чтобы добавить еще больше перца к ситуации, Sony подтвердили, что удаляют Cyberpunk 2077 из магазина PlayStation, рассказывает Games24.

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Cyberpunk 2077 стал одной из самых раскрученных игр поколения консолей PlayStation 4 и Xbox One, несмотря на то, что разработчики никогда не рассказывали, как игра будет работать на этих системах. Наконец, за месяц до выхода игры CD Projekt Red обнародовали кадры игры, запущенной на PlayStation 5 и Xbox Series X через обратную совместимость, а также на консолях PlayStation 4 Pro и Xbox One X. А то как Cyberpunk 2077 будет работать на базовых консолях PS4 и Xbox One все еще оставалось тайной до самого релиза.

Заявление разработчиков / изображение из Twitter

Ранее на этой неделе руководители CD Projekt Red обнародовали заявление, в котором извинились перед фанатами за то, что не уделили достаточно внимания версиям игры на консолях последнего поколения (PS 4 и Хbox One) и призвали поклонников или ждать дальнейших исправлений, или требовать возврата средств у команд поддержки PlayStation и Xbox. Позже оказалось, что CD Projekt Red, похоже, не сообщили компании Sony о своих словах, поскольку служба поддержки PlayStation отказывала в возвращении средств. Теперь Sony опубликовали официальное заявление, в котором утверждают, что намерены полностью вернуть средства за Cyberpunk 2077 на PlayStation 4, однако игра также будет полностью удалена из магазина до дальнейшего уведомления.

SIE strives to ensure a high level of customer satisfaction, and we will begin to offer a full refund for all gamers who have purchased Cyberpunk 2077 via PlayStation Store and want a refund. Please visit the following link to initiate the refund: https://t.co/DEZlC0LmUG. — Ask PlayStation (@AskPlayStation) December 18, 2020

Как правило, PlayStation позволяет возвращать деньги за цифровые товары только в случае того, если они еще не были загружены на консоли PlayStation 4 или 5. После того как игрок загружает игру на консоль, он теряет возможность вернуть деньги. Из-за огромного количества пользователей, разочарованных Cyberpunk 2077, поддержка PlayStation подтвердила, что все клиенты, которые приобрели Cyberpunk 2077, имеют право на полный возврат средств, даже те, кто играл в игру несколько часов или вообще завершил ее полностью.

Шуточный трейлер, демонстрирующий баги и недостатки игры

Кроме того, объявления об изъятии Cyberpunk 2077 из магазина PlayStation означает, что желающим приобрести игру для PlayStation 4 и PlayStation 5 в ближайшем будущем, скорее всего, придется приобрести физическую копию. Несмотря на то, что CD Projekt Red заявили, что намерены выпустить основные патчи для игры в ближайшие месяцы, это объявление, вероятно, означает, что компания будет стремиться выпустить их даже раньше, чем предполагалось, из-за огромных финансовых потерь вызванных удалением игры из магазина и массовым возвратом средств. Как сообщает Bloomberg, неудачный релиз уже обошелся основателям компании: Адаму Кичинскому, Петру Нелубовичу, Марцину Ивинскому и Михалу Кичинскому в суму около миллиарда долларов.

Sony не подтвердила, когда Cyberpunk 2077 снова можно будет приобрести в магазине PlayStation Store, однако, скорее всего, это станет возможным только после того, как игра получит значительные улучшения производительности на базовой консоли PlayStation 4.