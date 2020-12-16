Популярный мем с Cyberpunk 2077 подорвал сеть: украинская версия – от Притулы к Зиброву
Выход Cyberpunk 2077 стал одним из главных событий этого года, пользователи уже создали большое количество мемов из этой игры. Очень популярна сейчас группа мемов под названием "кочевник, дитя улиц или корпорат".
В сети набирает популярность мем с видеоигры Cyberpunk 2077, он называется "кочевник, дитя улиц или корпорат". Мы на Games24 решили адаптировать этот мем к украинским реалиям.
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Происхождение
Все геймеры, которые начинают играть в Cyberpunk 2077 должны выбрать жизненный путь своего персонажа. На выбор есть три линии:
- кочевник
- дитя улиц
- корпорат
Кочевник, дитя улиц или корпорат / Games24
Готовый шаблон для мемов, нужно только поискать фотографии различных знаменитостей. Именно это мы и попытались сделать.
Украинская версия
Павел Зибров
Михаил Поплавский
Владимир Зеленский
Олег Ляшко
Сергей Притула
Андрей Данилко
Евгений Кошевой
Оля Полякова
Майкл Щур (Роман Винтонив)
Евгений Коноплянка
Олег Винник
Потап (Алексей Потапенко)
Алексей Дурнев
Дзидзьо (Михаил Хома)
Дмитрий Гордон
S1mple (Александр Костылев)
Виталий Кличко
Святослав Вакарчук
Леся Никитюк
Василий Вирастюк
Cyberpunk 2077Игра от польской студии CD Projekt RED, релиз которой состоялся 10 декабря этого года. Игрокам нужно взять на себя роль наемника в недалеком будущем, пол и внешность которого можно менять. Основные события в игре происходят в 2077 году в городе Найт-Сити, Калифорния, который контролируют корпорации. Также в Cyberpunk 2077 появился известный актер Киану Ривз в роли рокера Джонни Сильверхенда.
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