Невероятно талантливая фанатка подорвала сеть соблазнительным косплеем одного из самых популярных и узнаваемых персонажей Cyberpunk 2077.

Теперь, когда Cyberpunk 2077 наконец вышел, игроки со всего мира начали исследовать Night City и взаимодействовать с его персонажами. Игра наполнена большим разнообразием памятных NPC и поклонники игры уже начали демонстрировать свою приверженность тем или иным персонажам с помощью различных методов. Косплей украинки Анастасии Дрьомовой пришелся по душе широкой публике публики на портале Reddit.

Читайте также Cyberpunk 2077: геймеры недовольны, а Sony и Microsoft пока не хотят возвращать деньги за игру

Несмотря на то, что игра вышла совсем недавно и получила неоднозначные отзывы, геймеры уже привязались к множеству персонажей, представленных в течение всего сюжета Cyberpunk 2077. Хотя Джонни Сильверхенд, занимает главное место среди самых популярных персонажей игры, это не значит, что персонаж Киану Ривза – единственный, кто запомнился фанатам.

Джуди Альварес быстро стала популярной среди поклонников игры и побудила талантливую украинскую косплеершу Анастасию Дрьомову к косплею в роли Джуди. Пост с видео косплея, размещенный на популярном развлекательном портале Reddit набрал более 6 тысяч лайков. Образ Анастасии очень детальный, начиная от прически и заканчивая цветом радуги в ее волосах, все выглядит точно так, как и у персонажа игры.

Анастасия Дрьомова в образе Джуди Альварес / изображение с instagram

Это не первый раз, когда девушка косплеит популярных игровых персонажей. Среди ее образов уже побывали Лара Крофт, Йеннифер из Вергенберга и Фьюри из Darksiders 3.

Анастасия в образе Лары Крофт / изображение с instagram