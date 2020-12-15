Sony и Microsoft пока отказываются возвращать пользователям средства за Cyberpunk 2077. Хотя студия CD Projekt RED извинилась перед геймерами и советует делать именно это.

Cyberpunk 2077 на консолях PS4 и Xbox One выглядит очень плачевно, это уже признали даже разработчики этой видеоигры. Они и посоветовали геймерам сдавать игру и возвращать свои средства, но Sony и Microsoft пока не очень хотят это делать.

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Реакция CD Projekt RED

Студия CD Projekt RED уже признала, что версии игры Cyberpunk 2077 на PS4 и Xbox One не соответствуют должному уровню. Студия извинилась перед владельцами этих консолей и пообещала исправить все в ближайшее время. Уже на этой неделе выйдет второй хотфикс для версий этой видеоигры на PS4 и Xbox One, а двух масштабных патчей уже стоит ожидать в январе и феврале 2021 года.

Студия CD Projekt RED надеется, что геймеры дадут ей шанс все исправить, но также разработчики отметили, что пользователи могут оформить возврат своих средств за игру Cyberpunk 2077. Студия даже открыла своеобразную горячую линию – HelpMeRefund@CDProjektRED.com.

Письмо от CD Projekt RED с извинениями / твиттер CD Projekt RED

Реакция Sony и Microsoft

Большинство пользователей попытались вернуть свои средства за игру Cyberpunk 2077, но Sony и Microsoft пока отказываются это делать. Эти компании советуют геймерам дождаться двух масштабных патчей, которые выйдут в следующем году. Количество жалоб на сервис PS Store пока больше. Политика в вопросе возврата средств у этих компаний весьма различна.

Sony:

Средства за купленные цифровые данные, которые вы уже начали загружать или воспроизводить в потоковом режиме, не подлежат возврату, если только эти данные не содержат ошибку.

Microsoft:

Все продажи цифровых игровых продуктов считаются окончательными, но мы понимаем, что могут возникать уважительные причины.

Sony отказывается возвращать средства за продукты, которые уже были загружены. Получить свои деньги обратно можно только в случае серьезных технических неполадок. В Microsoft ограничения не такие жесткие, но каждый случай возврата средств рассматривается индивидуально.

CD Projekt RED пока никак не реагирует на информацию об отказе в возврате средств за видеоигру Cyberpunk 2077.

Рейтинг Cyberpunk 2077

Рейтинг игры Cyberpunk 2077 уже немного поднялся, сейчас на платформе Metacritic у этого проекта такие оценки от обычных геймеров:

PC – 7 баллов из 10 (17057 рецензий), а было 6,3

баллов из 10 (17057 рецензий), а было PS4 – 2,9 балла из 10 (6512 рецензий), а было 2,1

балла из 10 (6512 рецензий), а было Xbox One – 4 балла из 10 (2415 рецензий), а было 2,7

Конечно, рейтинг этой видеоигры еще очень низкий на консолях, но первый хотфикс уже немного исправил эту ситуацию.

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