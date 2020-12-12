Геймеры на платформе Metacritic выставляют Cyberpunk 2077 низкие баллы. Видеоигру очень сильно критикуют за различные технические проблемы.

Сегодня у геймеров появилась возможность оценить видеоигру Cyberpunk 2077 на агрегаторе рецензий Metacritic. После скандала с The Last of Us: Part II пользователи могут выставлять баллы только через 48 часов после релиза игры.

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Проблемы геймеров

Дела в Cyberpunk 2077 "мягко" говоря плохие, сейчас на платформе Metacritic у этого проекта следующие оценки:

PC – 6,3 балла из 10 (4705 рецензий)

балла из 10 (4705 рецензий) PS4 – 2,1 балла из 10 (2271 рецензия)

балла из 10 (2271 рецензия) Xbox One – 2,7 балла из10 (760 рецензий)

Игроки критикуют видеоигру за отсутствие оптимизации, большое количество багов и различных технических недостатков. Наибольшие проблемы в версии игры для консолей (PS4 и Xbox One). Геймеры отмечают, что видеоигра вообще не похожа на современный проект. С версией для PC пока меньше всего проблем, рейтинг Cyberpunk 2077 уже даже начал подниматься в магазине Steam (уже 77, а был 71).

Почему такие высокие оценки от критиков

Журналисты и блогеры записывали свои обзоры на версию Cyberpunk 2077 для PC. Также у обозревателей были современные компьютеры, которые оснащены лучшим "железом". Поэтому и такая разница между баллами критиков и геймеров.

Реакция CD Projekt RED

Разработчики уже выпустили сегодня ночью первый патч для Cyberpunk 2077. Обновления уже доступно для версии игры на PC и PS4, а для Xbox One появится в ближайшее время. Разработчики из CD Projekt RED отметили, что они продолжат работать над улучшением видеоигры.

Также работникам этой компании будут выплачены все бонусы за работу над Cyberpunk 2077 независимо от оценок видеоигры.

Баги не критичны в Cyberpunk 2077, но они есть / фотография с портала Game World Observer