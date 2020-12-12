Геймери на платформі Metacritic виставляють Cyberpunk 2077 низькі бали. Відеогру дуже сильно критикують за різноманітні технічні проблеми.

Сьогодні у геймерів з'явилася можливість оцінити відеогру Cyberpunk 2077 на агрегаторі рецензій Metacritic. Після скандалу з The Last of Us: Part II користувачі можуть виставляти бали лише через 48 годин після релізу гри.

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Проблеми геймерів

Справи у Cyberpunk 2077 "м'яко" говорячи погані, зараз на платформі Metacritic у цього проєкту такі оцінки:

PC – 6,3 бала з 10 (4705 рецензій)

бала з 10 (4705 рецензій) PS4 – 2,1 бала з 10 (2271 рецензія)

бала з 10 (2271 рецензія) Xbox One – 2,7 бала з 10 (760 рецензій)

Гравці критикують відеогру за відсутність оптимізації, чималу кількість багів та різноманітних технічних недоліків. Найбільші проблеми у версії гри для консолей (PS4 та Xbox One). Геймери відзначають, що відеогра взагалі не схожа на сучасний проєкт. З версією для PC поки найменше проблем, рейтинг Cyberpunk 2077 вже навіть почав підійматися у крамниці Steam (вже 77, а був 71).

Чому такі високі оцінки від критиків

Журналісти та блогери записували свої огляди на версію Cyberpunk 2077 для PC. Також в оглядачів були сучасні комп'ютери, які оснащенні найкращим "залізом". Тому й така різниця між балами критиків та геймерів.

Реакція CD Projekt RED

Розробники вже випустили сьогодні вночі перший патч для Cyberpunk 2077. Оновлення вже доступне для версії гри на PC та PS4, а для Xbox One з'явиться найближчим часом. Розробники з CD Projekt RED зазначили, що вони продовжать працювати над покращенням відеогри.

Також працівникам цієї компанії будуть виплачені всі бонуси за роботу над Cyberpunk 2077 незалежно від оцінок відеогри.

Баги не критичні у Cyberpunk 2077, але вони є / світлина з порталу Game World Observer