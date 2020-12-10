Гра Cyberpunk 2077 лише вийшла цієї ночі, але вже встигла поставити нові рекорди у Steam. Більшість критиків та геймерів у захваті від відеогри, гравці вже навіть встигли знайти цікаві камео.

Вже зрозуміло, що реліз Cyberpunk 2077 став головною подією у сфері відеоігор у цьому місяці. Геймери лише починають досліджувати масштабний ігровий світ, але новин вже достатньо. Про найцікавіше читайте у новому матеріалі від Games24.

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Cyberpunk 2077 та новий рекорд у Steam

Відеогра Cyberpunk 2077 одразу після релізу піднялася на першу сходинку у крамниці Steam за кількістю активних користувачів. Одночасно у грі перебувало понад мільйон геймерів, у піковий момент їх кількість становила – 1,003,264. Це новий рекорд крамниці Steam, жодна відеогра в історії не стартувала так успішно. Попередній рекорд належав грі Fallout 4, у яку одночасно грало майже 500 тисяч користувачів у день її релізу. Дуже успішна відеогра PUBG свого першого мільйона досягла лише через декілька місяців після виходу.

Зараз онлайн у Cyberpunk 2077 опустився майже до 800 тисяч. Але на вихідних варто очікувати нового рекорду, бо у геймерів буде більше вільного часу, а також деякі зможуть завантажити цю гру остаточно.

Топ відеоігор за кількістю гравців онлайн / Steam

Cyberpunk 2077 та камео геніїв

Геймери вже встигли відшукати два цікавих камео у новій грі від CD Projekt. Першим знайшли відомого японського розробника відеоігор Хідео Коджіму. Студія CD Projekt раніше вже вітала його з виходом відеогри Death Stranding на PC. Хідео можна знайти у готелі Konpecki Plaza, але студія змінили його прізвище на Осіма. Він буде розповідати про проблеми у сфері відеоігор, а також про свою дослідницьку команду у Токіо.

Хідео Коджіма у грі Cyberpunk 2077 / світлина з порталу gameinformer

Також геймери вже встигли знайти відомого мільярдера Ілона Маска. Ймовірне його камео можна побачити лише у вступі за одну з фракцій у Cyberpunk 2077. У вбиральню в один момент зайде персонаж, який дуже схожий на Маска. Чи можна якось з ним взаємодіяти поки невідомо. Офіційно це камео ще не було підтверджено, але CD Projekt у 2019 році обмінювалися повідомленнями з Ілоном Маском у твіттері.

Можливе камео Ілона Маска у грі Cyberpunk 2077 / світлина з порталу Dazed

Скандальний огляд

Журналістка порталу GameSpot Каллі Плагг виставила відеогрі Cyberpunk 2077 лише 7 балів з 10. Це один з найнижчих балів, який отримував новий проєкт від CD Projekt. Геймери були шоковані навіть не таким низьким балом, а критеріями оцінювання журналістки. У 7 балів Каллі оцінила Cyberpunk 2077, бо:

у грі забагато сексуалізованої реклами

її не сподобалося та здалося образливим ставлення до деяких культур у грі

основна історія суперечить решті гри, на її думку

додаткові завдання здалися їй нудними та безглуздими

чимала кількість багів поки присутня у грі

Геймерам дуже не сподобалася така рецензії, вони вже просять портал дати можливість написати огляд комусь іншому. Також цікаво, що Каллі здебільшого оглядає дитячі ігри, а також вона відзначала, що жанр RPG її не подобається. Цікавий вибір редакції GameSpot для огляду гри про антиутопію та втрату моральних цінностей.

Баг, який Каллі відмітила у своєму огляді / світлина з порталу gamespot