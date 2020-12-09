Розробники з CD Projekt Red помістили таємне, щире та особисте повідомлення для глядачів релізного трейлера Cyberpunk 2077. Про що в ньому мова – дізнайтесь у матеріалі.

До довгоочікуваного виходу Cyberpunk 2077 залишаються лічені години. Ті, хто стежать за грою з моменту її першого анонсу в 2012 році і ті, хто дізнались про неї зовсім нещодавно – всі з нетерпінням очікують офіційного релізу. Гра, розробка якої розпочалась так давно, створила великі сподівання як у гравців, так і у критиків. Релізний трейлер Cyberpunk 2077 містить в собі секретне повідомлення, яке спочатку може залишитися непоміченим для більшості глядачів. Games24 розповість вам про що у ньому йдеться.

Актуально Cyberpunk 2077: дата та час виходу, системні вимоги та де можна придбати

Останній трейлер Cyberpunk 2077 має більш драматичний і складний погляд на історію гри, персонажів та естетику у порівнянні з іншими рекламними матеріалами опублікованими до нього. Відео наповнене напруженими сценами, але таємне повідомлення від розробників можна побачити лише в самому кінці трейлера та лише у його англійській версії.

Релізний трейлер Cyberpunk 2077

Якщо зупинити трейлер в потрібний час (2:09), можна побачити довге повідомлення від CD Projekt Red. Воно розповідає про те, скільки часу зайняв проєкт і наскільки команда розробників щаслива і схвильована, через те, що їхня гра невдовзі нарешті опиниться в руках гравців.

У день релізу завжди виникає певне піднесення і разом з тим нервове збудження, а з урахуванням того, що це буде перша наша гра, у назві якої немає слова "Відьмак", було б лукавством стверджувати, що ми не переживаємо про те, які почуття викликає у вас ця гра.

Таємне повідомлення від розробників / скріншот з YouTube

Розробники також дякують шанувальникам за те, що ті так довго підтримували проєкт, крім цього повідомлення містить деякі особливо цікаві новини.

Як відомо фанатам компанії CD Projekt Red, попередній проєкт розробників The Witcher 3 отримав безліч DLC, серед яких величезні за кількістю контенту "Кам'яні серця" та "Кров і вино". Cyberpunk 2077 також отримає подібну підтримку у вигляді великих сюжетних DLC, але приємним сюрпризом для геймерів стане вихід безкоштовного DLC, запланований на початок 2021 року. За словами розробників, воно буде покликане додати гравцям ще більше можливостей та справ у світі Night City, щоб ще більше занурити їх в атмосферу похмурого майбутнього.

Закінчується повідомлення надзвичайно щирим проханням від розробників:

Ми хочемо закінчити це повідомлення проханням. Як тільки ви зіграєте/закінчите гру, ми б хотіли, щоб ви прийшли до нас і розповіли яким був ваш V. Наші форуми та соціальні мережі відкриті для вас. Ми хочемо знати як вам Night City та які рішення ви прийняли. Ми створили для вас величезний світ, щоб ви занурились у нього з головою, розкажіть нам вашу історію.