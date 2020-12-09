Разработчики из CD Projekt Red поместили сокровенное, искреннее и личное сообщение для зрителей релизного трейлера Cyberpunk 2077. О чем в нем речь – узнайте в материале.

До долгожданного выхода Cyberpunk 2077 остаются считанные часы. Те, кто следят за игрой с момента первого анонса в 2012 году и те, кто узнали о ней совсем недавно – все с нетерпением ожидают официального релиза. Игра, разработка которой началась так давно, создала большие надежды как у игроков, так и у критиков. Релизный трейлер Cyberpunk 2077 содержит в себе секретное сообщение, которе сначала может остаться незамеченным для большинства зрителей. Games24 расскажет вам о чем в нем идет речь.

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Последний трейлер Cyberpunk 2077 имеет более драматический и сложный взгляд на историю игры, персонажей и эстетику по сравнению с другими рекламными материалами опубликованными до этого. Видео наполнено напряженными сценами, но тайное сообщение от разработчиков можно увидеть только в самом конце трейлера и только в его английской версии.

Релизный трейлер Cyberpunk 2077

Если остановить трейлер в нужное время (2:09), можно увидеть длинное сообщение от CD Projekt Red. Оно рассказывает о том, сколько времени занял проект и насколько команда разработчиков счастлива и взволнована, потому что их игра вскоре наконец окажется в руках игроков.

В день релиза всегда возникает некоторый подъем и вместе с тем нервное возбуждение, а с учетом того, что это будет первая наша игра, в названии которой нет слова "Ведьмак", было бы лукавством утверждать, что мы не переживаем о том, какие чувства вызовет у вас эта игра.

Тайное сообщение от разработчиков / скриншот с YouTube

Разработчики также благодарят поклонников за то, что те так долго поддерживали проект, кроме этого сообщение содержит некоторые особо интересные новости.

Как известно фанатам компании CD Projekt Red, предыдущий проект разработчиков The Witcher 3 получил множество DLC, среди которых огромные по количеству контента "Каменные сердца" и "Кровь и вино". Cyberpunk 2077 также получит подобную поддержку в виде больших сюжетных DLC, но приятным сюрпризом для геймеров станет выход бесплатного DLC, запланированный на начало 2021 года. По словам разработчиков, оно будет призвано добавить игрокам еще больше возможностей и дел в мире Night City, чтобы еще больше погрузиться в атмосферу мрачного будущего.

Заканчивается сообщение чрезвычайно искренней просьбой от разработчиков:

Мы хотим закончить это сообщение просьбой. Как только вы сыграете/закончите игру, мы бы хотели, чтобы вы пришли к нам и рассказали каким был ваш V. Наши форумы и социальные сети открыты для вас. Мы хотим знать как вам Night City и какие решения вы приняли. Мы создали для вас огромный мир, чтобы вы погрузились в него с головой, расскажите нам вашу историю.