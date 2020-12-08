Cyberpunk 2077 одна из самых ожидаемых видеоигр последних лет, которую уже неоднократно переносили. Однако геймерам со всего мира осталось ждать совсем немного, игру уже можно предварительно загрузить.

Разработчики из студии CD Projekt уже точно не смогут перенести видеоигру Cyberpunk 2077. Обычные геймеры уже могут загрузить игру, а некоторые ведущие издания уже выпустили свои обзоры на этот долгожданный проект. Вся нужная информация о релизе Cyberpunk 2077 в новом материале от Games24.

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Дата выхода Cyberpunk 2077

Пользователи из Украины получат доступ к Cyberpunk 2077 10 декабря в 2 часа ночи по Киеву. Видеоигру уже можно предварительно загрузить, но полноценно запустить пока не получится, игроки услышат только:

Возвращайся ко сну, самурай. 10 декабря еще не наступило!

Фотография пользователя stevenkoalae / reddit

Где можно приобрести Cyberpunk 2077?

Видеоигра Cyberpunk 2077 выходит на: PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Официальный сайт этого проекта предлагает приобрести цифровую версию игры в таких онлайн-магазинах:

Steam

GOG

Epic Games

PlayStation Store

Microsoft Store

Стоимость на PC составляет 899 гривен, а для владельцев консолей игра будет стоить больше. На PlayStation игра стоит 1530 гривен, а на девайсы от Xbox – 1695 гривен. Пока на все платформы можно приобрести только стандартное издание.

Пользователи, которые приобретут игру в магазине Steam получат эксклюзивный рассказ под названием "Два часа ночи – она звонит". Это повествование о боевом таксисте от сценариста Cyberpunk 2077.

Если вы хотите, чтобы 100% ваших средств получили разработчики из CD Projekt, то стоит покупать игру в их официальном магазине GOG.

За привязку к учетной записи GOG игроки получат эксклюзивные предметы в Cyberpunk 2077. Разработчики обещают, что подарят такие вещи:

куртка и футболка с эмблемой школы Волка

футболка с эмблемой GOG

катана

плюшевая игрушка тролля с именем Лавк

Эксклюзивные предметы / фотография с портала 3DNews

Системные требования Cyberpunk 2077

Минимальные системные требования для PC:

ОС: Windows 7 или 10

Процессор: Intel Core i5-3570K или AMD FX-8310

Оперативная память: 8 GB

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 или AMD Radeon RX 470

DirectX: версії 12

Место на диске: 70 GB

Рекомендуемые системные требования для PC:

ОС: Windows 10

Процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 3 3200G

Оперативная память: 12 GB

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon R9 Fury

DirectX: версії 12

Место на диске: 70 GB

Минимальные и рекомендуемые системные требования для Cyberpunk 2077 / твиттер Cyberpunk 2077