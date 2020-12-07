Видеоигра Cyberpunk 2077 должна выйти лишь 10 декабря, но фанатские экранизации уже заполонили сеть. Некоторые пользователи воспроизводят трейлер игры, а кто-то даже снимает целый фильм.

Видеоигра Cyberpunk 2077 еще полноценно не вышла, но поклонники этого проекта уже создали несколько адаптаций. Самые интересные фанатские работы в новом материале от Games24.

Актуально Cyberpunk 2077: Cyber Night и точное время релиза на PC и консолях

Cyberpunk 2077 уже можно предварительно загрузить, но поиграть получится только через несколько дней. Полноценно запустить видеоигру пока не получится, игроки услышат только:

Возвращайся ко сну, самурай. 10 декабря еще не наступило!

Фотография пользователя stevenkoalae / reddit

Cyberpunk 2077 в стиле видеоигры World of Warcraft

Пользователь с никнеймом Duren на своем youtube-канале опубликовал трейлер игры Cyberpunk 2077 в декорациях World of Warcraft. В ролике можно увидеть известных героев из этой вселенной: Галливикса, Гарроша и даже Сильвану. Этот трейлер на платформе youtube набрал уже почти 250 тысяч просмотров.

Смотрите трейлер Cyberpunk 2077 в стиле World of Warcraft – видео

Cyberpunk 2077 в стиле видеоигры GTA V

На youtube-канале Pudding Boom появился трейлер Cyberpunk 2077 в декорациях известной игры GTA V. Получилось довольно интересно, хотя и не так подробно. Жаль, что в видео отсутствуют известные герои из этой серии видеоигр. Эта вариация трейлера Cyberpunk 2077 на платформе youtube собрала 19 тысяч просмотров.

Смотрите трейлер Cyberpunk 2077 в стиле GTA V – видео

Фанатские карты для Counter-Strike: Global Offensive в стиле Cyberpunk 2077

Поклонники Counter-Strike: Global Offensive уже давно просят разработчиков из Valve обновить карту Mirage. Но пока это сделал только обычный фанат с никнеймом lmtlss. Также этот пользователь создал карту Dust 2 в похожем стиле.

Mirage от lmtlss / мастерская Steam

Dust 2 от lmtlss / мастерская Steam

Полноценный фанатский фильм о Cyberpunk 2077

Пользователь с никнеймом T7pro на своем youtube-канале выложил полноценный фильм посвященный Джонни Сильверхенду (персонаж Киану Ривза). Над этим проектом работал настоящий режиссер из Германии Ви-Дан Тран, он входил в команду каскадеров Джеки Чана. Также в фильме снялись известные косплееры. Работа над проектом продолжалась целый год, у энтузиастов получился настоящий фильм на 40 минут под названием "Phoenix Program". На платформе youtube эта фанатская экранизация собрала более 80 тысяч просмотров. Пользователи в сети отмечают, что работа выполнена на очень высоком уровне.

Смотрите фильм по мотивам видеоигры Cyberpunk 2077 – видео