CD Projekt Red совместно с Twitter Gaming, проведут масштабную онлайн вечеринку по случаю релиза Cyberpunk 2077. Игра будет доступна сразу после ее окончания, но предварительно загрузить ее можно будет несколько раньше – детали в материале.

Верьте или нет, но Cyberpunk 2077 – готов. Долгожданная и неоднократно задерживаемая игра от CD Projekt Red наконец увидит свет всего лишь через несколько дней. О планируемых мероприятиях и точном времени релиза сообщают сами разработчики в своем аккаунте в Twitter.

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No matter if you have been Tweeting since day one or just recently joined us - we are thankful for our community here.

That is why we’ve teamed up with @TwitterGaming for something special #CyberNight

Dec 9th 3pm PT | Midnight CETpic.twitter.com/Ir73fTCI9W — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) December 3, 2020

Во время Cyber Night обещают поделиться большим количеством информации о разработке игры и удивить зрителей приятными сюрпризами. Также на мероприятии будет организована сессия "Ask a Dev" (спроси разработчика), возглавляемая стримером Parris, а ответы будут давать, как вы догадались, разработчики Cyberpunk 2077 – Майлз Тост и Патрик Миллс. Вопросы можно оставлять под этим постом в твиттере, возможно именно ваш отберут и поставят в прямом эфире.

Always wanted to know how game worlds are created? Or how we come up with our quests? Or maybe there is something else you're wondering about?



Ask away in this thread until December 5th and join @PKernaghan and @tostspender on December 9th during #CyberNight to find out! pic.twitter.com/LBhMOSi8vX — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) December 3, 2020

Карту с точным временем, когда доступ к Cyberpunk 2077 получат пользователи PC и Google Stadia, опубликовали в официальном твиттере игры.

Карта релиза Cyyberpunk 2077 на PC / Stadia / изображение с​ twitter

Отмечено, что для PC и Stadia игра выходит в полночь по Гринвичу. Это значит, что украинские владельцы этих платформ получат доступ к игре 10 декабря, в 02:00 по Киеву. Для Xbox Series X, PS5 и других консолей Cyberpunk 2077 запускается опять же в полночь, но уже по местному времени. Таким образом, жители Лос-Анджелеса и других городов часового пояса PST, будут первыми игроками, которые погрузятся в приключения "Ночного города", начиная с 16:00 9 декабря на PC и Stadia.

Карта также включает дополнительную информацию о времени предварительной загрузки, оно отличается между консолями и PC / Stadia.

Предварительная загрузка для PC и Stadia станет доступным в понедельник, 7 декабря, в 12:00 по центральноевропейскому времени на GOG. Steam и Epic Games Store позволят игрокам начать загрузку через несколько часов спустя, в 17:00 по центральноевропейскому времени. Для Xbox и PlayStation доступность зависит от консоли. Пользователи Xbox – первыми начали предварительную загрузку, еще вчера, 3 декабря в 17:00 по центральноевропейскому времени. Владельцы PS4 и PS5 получат такую возможность последними лишь за два дня до полноценного релиза игры.