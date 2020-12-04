Cyberpunk 2077: Cyber Night и точное время релиза на PC и консолях
CD Projekt Red совместно с Twitter Gaming, проведут масштабную онлайн вечеринку по случаю релиза Cyberpunk 2077. Игра будет доступна сразу после ее окончания, но предварительно загрузить ее можно будет несколько раньше – детали в материале.
Верьте или нет, но Cyberpunk 2077 – готов. Долгожданная и неоднократно задерживаемая игра от CD Projekt Red наконец увидит свет всего лишь через несколько дней. О планируемых мероприятиях и точном времени релиза сообщают сами разработчики в своем аккаунте в Twitter.
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Во время Cyber Night обещают поделиться большим количеством информации о разработке игры и удивить зрителей приятными сюрпризами. Также на мероприятии будет организована сессия "Ask a Dev" (спроси разработчика), возглавляемая стримером Parris, а ответы будут давать, как вы догадались, разработчики Cyberpunk 2077 – Майлз Тост и Патрик Миллс. Вопросы можно оставлять под этим постом в твиттере, возможно именно ваш отберут и поставят в прямом эфире.
Карту с точным временем, когда доступ к Cyberpunk 2077 получат пользователи PC и Google Stadia, опубликовали в официальном твиттере игры.
Карта релиза Cyyberpunk 2077 на PC / Stadia / изображение с twitter
Отмечено, что для PC и Stadia игра выходит в полночь по Гринвичу. Это значит, что украинские владельцы этих платформ получат доступ к игре 10 декабря, в 02:00 по Киеву. Для Xbox Series X, PS5 и других консолей Cyberpunk 2077 запускается опять же в полночь, но уже по местному времени. Таким образом, жители Лос-Анджелеса и других городов часового пояса PST, будут первыми игроками, которые погрузятся в приключения "Ночного города", начиная с 16:00 9 декабря на PC и Stadia.
Карта также включает дополнительную информацию о времени предварительной загрузки, оно отличается между консолями и PC / Stadia.
Предварительная загрузка для PC и Stadia станет доступным в понедельник, 7 декабря, в 12:00 по центральноевропейскому времени на GOG. Steam и Epic Games Store позволят игрокам начать загрузку через несколько часов спустя, в 17:00 по центральноевропейскому времени. Для Xbox и PlayStation доступность зависит от консоли. Пользователи Xbox – первыми начали предварительную загрузку, еще вчера, 3 декабря в 17:00 по центральноевропейскому времени. Владельцы PS4 и PS5 получат такую возможность последними лишь за два дня до полноценного релиза игры.
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