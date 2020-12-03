Известный портал Game Rant назвал 10 игр, которые больше всего разочаровали своих фанатов в 2020 году. В этот список попали не только оригинальные игры, но и ремейки известных проектов.

Портал Game Rant назвал свою 10 видеоигр, которые больше всего разочаровали геймеров в 2020 году. Редакция этого сайта не стала расставлять игры по местам, а просто представила список.

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Game Rant – это известный сайт о видеоиграх, который публикует новости, обзоры и статьи. Этот портал был запущен еще в 2009 году.

10 видеоигр, которые разочаровали геймеров больше всего в 2020 году по версии Game Rant:

Marvel's Avengers

Godfall

Warcraft 3: Reforged

Crucible

NBA 2K21

Madden NFL 21

XIII

Disintegration

Cooking Mama: Cookstar

Fast And Furious Crossroads

Новую игру про человека-паука критики и игроки только хвалят, а вот Marvel's Avengers критикуют. Проект выглядел многообещающе (можно поиграть за Мстителей), но не смог оправдать ожиданий поклонников. Видеоигру критикуют за однообразный геймплей, баги и проблемы с производительностью. Онлайн в Steam уже упал на 96% с момента релиза, но разработчики планируют исправить ситуацию бесплатными дополнениями.

Проблемы в Godfall и Warcraft 3: Reforged очень похожи, разработчики пообещали поклонникам немалое количество геймплейных новинок, но финальные версии этих игр разочаровали геймеров. Godfall критикуют за скучный сюжет и разнообразные технические проблемы. А релиз Warcraft 3: Reforged полностью провалился: обещанных новинок не было, а также исчезли различные функции, которые были в оригинале и нравились фанатам.

Warcraft 3: Reforged геймеры только критикуют и ждут обещанных изменений / фотография с портала PC Gamer

Игра Crucible стала настоящим провалом для Amazon Game Studios. Видеоигра вышла в мае, ее можно было бесплатно загрузить в Steam. Но геймерам не понравился этот проект, поэтому уже через месяц игра вернулась в бета-версию. В октябре работа над видеоигрой была остановлена окончательно.

NBA 2K21 и Madden NFL 21 критикуют за микротранзакции и многочисленные проблемы различного характера. Поклонники виртуального баскетбола уже запустили в сети хэштег "Make2KFunAgain", а фанаты виртуального американского футбола – "NFLDropEA".

Ключевой особенностью оригинальной видеоигры XIII была ее визуальная часть в стиле комиксов. Но в ремастере был полностью изменен визуальный стиль, а также в игре бесчисленное количество технических проблем и багов.

Новый визуальный стиль (справа) игры XIII очень не понравился геймерам / фотография с портала Expansive

Игру Disintegration игроки и журналисты не критикуют, но отмечают, что интересная идея была реализована не лучшим образом (студии не хватило опыта). Разработчики уже успели остановить поддержку многопользовательского режима в этой видеоигре.

В видеоигры Cooking Mama: Cookstar возникли проблемы сразу после релиза. Игра была удалена с Nintendo eShop через несколько часов после выхода, разработчики нарушили один из лицензионных договоров. Позже появлялись слухи о том, что в игру встроен особый инструмент, который собирает данные игроков без их ведома (разработчики отрицают эти слухи).

Fast And Furious Crossroads критикуют за скучные гонки, плохое управление и устаревшие визуальные эффекты. Критики отмечают, что игра больше похожа на проект для мобильных платформ.

Fast And Furious Crossroads – очередная неудачная адаптация известной кинофраншизы / фотография с портала Den of Geek