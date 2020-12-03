Відомий портал Game Rant назвав 10 ігор, які найбільше розчарували своїх фанатів у 2020 році. До цього списку потрапили не лише оригінальні ігри, а й ремейки відомих проєктів.

Портал Game Rant назвав свою 10 відеоігор, які найбільше розчарували геймерів у 2020 році. Редакція цього сайту не стала розставляти ігри за місцями, а просто представила список.

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Game Rant – це відомий сайт про відеоігри, який публікує новини, огляди та статті. Цей портал був запущений ще у 2009 році.

10 відеоігор, які розчарували геймерів найбільше у 2020 році за версією Game Rant:

Marvel's Avengers

Godfall

Warcraft 3: Reforged

Crucible

NBA 2K21

Madden NFL 21

XIII

Disintegration

Cooking Mama: Cookstar

Fast And Furious Crossroads

Нову гру про людину-павука критики та гравці лише хвалять, а от Marvel's Avengers критикують. Проєкт виглядав багатообіцяюче (можна пограти за Месників), але не зміг виправдати очікувань шанувальників. Відеогру критикують за одноманітний геймплей, баги та проблеми з продуктивністю. Онлайн у Steam вже впав на 96% з моменту релізу, але розробники планують виправити ситуацію безкоштовними доповненнями.

Проблеми у Godfall та Warcraft 3: Reforged дуже схожі, розробники пообіцяли шанувальникам чималу кількість геймлейних новинок, але фінальні версії цих ігор розчарували геймерів. Godfall критикують за нудний сюжет та різноманітні технічні проблеми. А реліз Warcraft 3: Reforged повністю провалився: обіцяних новинок не було, а також зникли різноманітні функції, які були в оригіналі та подобалися фанатам.

Warcraft 3: Reforged геймери лише критикують та чекають обіцяних змін / світлина з порталу PC Gamer

Гра Crucible стала справжнім провалом для Amazon Game Studios. Відеогра вийшла у травні, її можна було безкоштовно завантажити у Steam. Але геймерам не сподобався цей проєкт, тому вже через місяць гра повернулася у бета-версію. У жовтні робота над відеогрою була зупинена остаточно.

NBA 2K21 та Madden NFL 21 критикують за мікротранзакції та численні проблеми різноманітного характеру. Шанувальники віртуального баскетболу вже запустили у мережі хештег "Make2KFunAgain", а фанати віртуального американського футболу – "NFLDropEA".

Ключовою особливістю оригінальної відеогри XIII була її візуальна частина у стилі коміксів. Але у ремастері був повністю змінений візуальний стиль, а також у грі незліченна кількість технічних проблем та багів.

Новий візуальний стиль (справа) гри XIII дуже не сподобався геймерам / світлина з порталу Expansive

Гру Disintegration гравці та журналісти не критикують, але відзначають, що цікава ідея була реалізована не найкращим чином (студії не вистачило досвіду). Розробники вже встигли зупинити підтримку багатокористувацького режиму у цій відеогрі.

У відеогри Cooking Mama: Cookstar виникли проблеми одразу після релізу. Гра була видалена з Nintendo eShop через декілька годин після виходу, розробники порушили один з ліцензійних договорів. Пізніше з'являлися чутки про те, що у гру вбудований особливий інструмент, який збирає дані гравців без їх відома (розробники заперечують ці чутки).

Fast And Furious Crossroads критикують за нудні перегони, погане керування та застарілі візуальні ефекти. Критики відзначають, що гра більше схожа на проєкт для мобільних платформ.

Fast And Furious Crossroads – чергова невдала адаптація відомої кінофраншизи / світлина з порталу Den of Geek